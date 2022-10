Muere Loretta Lynn, reina de la música country, a los 90 años

La estrella de la música country Loretta Lynn ha fallecido a los 90 años, según ha informado su familia en un comunicado recogido por Associated Press. “Nuestra preciosa madre, Loretta Lynn, falleció pacíficamente este mañana, 4 de octubre, en su sueño en casa en su querido rancho de Hurricane Mills (Tennessee)”, ha informado su familia.

Con más de 50 años de carrera, Lynn ha sido uno de los máximos exponentes de la escena country de Nashville, de gran impacto en la cultura estadounidense de los años 60 y 70. Entre sus éxitos figuran temas como "Don't Come Home A' Drinkin' (With Lovin' on Your Mind)", "You Ain't Woman Enough", "Fist City" y "Coal Miner's Daughter".

A lo largo de su carrera, Lynnn sufrió la censura y varias de sus canciones eran prohibidas o proscritas en muchas emisoras de radio de Estados Unidos. Una de ellas fue "The pill" (La píldora), que tocaba en 1975 el entonces espinoso tema de una esposa y madre que se sentía liberada cuando empezaba a tomar anticonceptivos. En una entrevista en 2007, Lynn recordaba que que muchos médicos rurales de la América profunda la felicitaron por su valentía y le dijeron que su canción había hecho mucho más por controlar la natalidad no deseada en sus pequeñas localidades que cualquier campaña sanitaria o que sus propios consejos a las pacientes.

En el mundo ddominado por hombres de la música country, Lynn se ganó el respeto con sus canciones e interpretaciones. En "Rated X" cantó sobre las desigualdades de género, y también compuso temas sobre hombres infieles. "Solo fui el primero en ponerse de pie allí y decir lo que pensaba, de qué se trataba la vida", dijo en la mima entrevista en la revista Esquire.

Su voz chillona y tranquila fue una presencia constante en las emisoras de radio y máquinas de discos honky-tonk en la década de 1960 y años 70 mientras con éxitos como la autobiográfica "Coal Miner's Daughter", donde recordaba su origen en un área rica en carbón de Kentucky conocida como Butcher Holler, donde su padre minero murió de enfermedad pulmonar a los 52 años.