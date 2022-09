La memoria se distorsiona en los cuadros autobiográficos de Javier Erre

El artista zamorano Javier Erre (1981) ha participado en más de 25 exposiciones individuales y colectivas en España y Alemania; y ha sido reconocido con el Premi Centelles en 2017 y el Premio Ciudad de Martos en 2020. Actualmente, desarrolla pintura figurativa con el recurso de la distorsión, planteando una reflexión sobre la memoria y los recuerdos. Lo podemos comprobar en su nueva exposición, Rosa no es un color, que puede visitarse en la galería Isolina Arbulú de Marbella, hasta el próximo 11 de noviembre.

Preguntamos a Javier ¿Qué importancia tienen la memoria y los recuerdos en su obra? "Toda mi obra artística aborda la cuestión de la memoria, cómo su influencia pervive hasta el presente y qué hacemos con ella. Del mismo modo, toda mi obra tiene un carácter autobiográfico, al menos como memoria ficcional, que me sirve como mecanismo para presentar aquellos temas que me preocupan, como las imposiciones de la autoridad, los conflictos inherentes a las relaciones o la relectura de la masculinidad".

"Mi serie más reciente, Rosa no es un color, creció como un spin off a partir de un personaje, un niño vestido de conejo rosa, que apareció un día entre álbumes de fotos y que ha ido haciéndose mayor en mi pintura", añade el artista.

No es un conejo cualquiera (Javier Erre, 2022)

" Y más recientemente he comenzado a recrear esas imágenes -añade-. Su estructura, sus poses, lo que se registran tanto como lo que excluyen, constituyen modelos estereotipados de formas de relación social. Me sirvo de sus características, insertando disonancias como modo de generar una extrañeza hacia lo conocido que nos detenga y nos facilite releer su contenido".

Ese niño que llevamos dentro

"Rosa no es un color parte de mis vivencias de infancia -confiesa Javier-. A partir de ellas construyo un relato visual que es más amplio, rico en matices y universal. Partiendo del propio título como frase incompleta de Rosa no es un color para niños -aunque habría otras formas o terminaciones- lo que emerge son las imposiciones y limitaciones que nos llegan desde fuera, con la intención de definirnos y acotar lo que podemos ser y hacer, que están tan interiorizadas que ni las vemos. Algo que tiene que ver con el proceso de enculturación, pero no solo".

En cuanto a cómo ve ese niño desde la cuarentena, Javier nos comenta: "La obra más reciente la inicié después de la cuarentena. Es posible que haya enfatizado las ganas de libertad de este niño. El arte nos ofrece un lugar fundamental para reflexionar sobre nosotros mismos con un enfoque no solo analítico y racional, también emocional, intuitivo y sensorial, más próximo a lo que entendemos, que es ese “niño que llevamos dentro”, a dejarnos llevar, a probar".