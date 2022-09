Hallan agua carbonatada y materia orgánica en las muestras del asteroide Ryugu

El equipo que ha investigado las muestras del remoto asteroide Ryugu encontró agua carbonatada con sales y materia orgánica en su interior, un hallazgo que, dicen, apoyaría la hipótesis de que la vida llegó a nuestro planeta desde el espacio.

Durante los análisis "se descubrió agua líquida en el interior de un cristal de la muestra. Esta agua era carbonatada, contenía sales y materia orgánica, que una vez estuvo presente en el cuerpo principal de Ryugu", según el informe publicado este viernes por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) y la revista Science.

“[Press Release]

Asteroid Explorer Hayabusa2 Initial Analysis Stone Team reveals the formation and evolution of carbonaceous asteroid Ryugu.https://t.co/7I4rMZK1Ml“