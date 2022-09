Glenn Close no presidirá el jurado del Festival de San Sebastián

Glenn Close ha cancelado su visita a la 70 edición del Festival de San Sebastián en el último momento debido a una emergencia familiar. La actriz ha transmitido al certamen su pesar por no poder cumplir con una tarea con la que se sentía muy comprometida.

La semana pasada, la protagonista de Atracción fatal y Las amistades peligrosas publicó un vídeo en sus redes sociales en el que expresaba su entusiasmo por presidir el Jurado Oficial del Festival.

“Una nueva aventura que nunca antes había experimentado. Me encanta San Sebastián, la gente es fantástica, tengo muchas ganas de ver películas maravillosas y estoy emocionada por conocer a mis compañeros de jurado”, señaló por sus redes.

Finalmente, no podrá asistir y en su lugar estará el productor argentino Matías Mosteirín como presidente del jurado. "Lamento profundamente no poder participar en el Festival, ya que se ha producido una emergencia familiar por la que debo quedarme en casa. Pido disculpas al Festival, al jurado, a los cineastas, a los Premios Donostia y al público del Festival, por no poder estar allí para celebrarlo con todos vosotros”, ha confirmado mediante un comunicado.

El Jurado Oficial estará compuesto por los siguientes miembros: la directora de casting y cineasta Antoinette Boulat (Francia), la directora y guionista Tea Lindeburg (Dinamarca), la escritora y periodista Rosa Montero (España), el cineasta y artista visual Lemohang Jeremiah Mosese (Lesoto), el director y guionista Hlynur Pálmason (Islandia) y el productor Matías Mosteirín (Argentina), que presidirá el jurado.