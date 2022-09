Circula en redes un vídeo que se presenta como un anuncio de la compañía de gas rusa Gazprom en el que suena de fondo una canción que se titula ‘El invierno será duro’. Varios mensajes en redes sugieren que se trata de una advertencia a los europeos por el apoyo que han ofrecido a Ucrania durante la guerra. Pero no hay pruebas de que las imágenes pertenezcan a una campaña oficial de la empresa. Te lo explicamos.

El vídeo que se ha difundido tiene más de 400.000 visualizaciones y dura un minuto y 46 segundos. Comienza con la imágen de un operario de Gazprom de espaldas, luego se acerca a un interruptor y lo gira. A continuación vemos un manómetro en el que la aguja desciende a cero. Después una sucesión de imágenes que muestran paisajes diversos con nevadas y niebla. Entre ellas, destacan dos: una en las que vemos banderas de la Unión Europea y otra en la que aparece el gasoducto Nord Stream. De fondo se escucha la canción ‘А зима будет большая’ (Y el invierno será grande) de Yuri Vizbor. El mensaje que acompaña al vídeo, escrito en inglés, se refiere precisamente al título de canción: “El invierno será grande, solo crepúsculo y nieve”. El usuario continúa explicando: “Gazprom publica un espeluznante vídeo de dos minutos que muestra cómo un invierno frío congelará a Europa”.

No hay rastro del vídeo en los canales oficiales de Gazprom

La empresa gasista rusa Gazprom no distribuye este vídeo. No se encuentra publicado en el sitio web de la empresa ni en en las cuentas oficiales de Twitter, YouTube, Zen Yandex ni Telegram de la compañía, donde comparten habitualmente todos sus contenidos digitales. En Twitter le han preguntado al usuario que colgó el vídeo en primer lugar si ha partido de una cuenta oficial de Gazprom a lo que contesta que “no está seguro”. La edición del video es significativamente diferente de la de otros materiales promocionales que encontramos en los canales oficiales de la compañía. Estos suelen empezar o terminar con el logo de la empresa en primer plano. Otros lo muestran durante toda la grabación en la esquina inferior derecha de la pantalla. En el vídeo que se difunde en redes no aparece ninguno de estos elementos corporativos.