Varios medios digitales y perfiles en redes sociales han informado de que el protagonista de la serie ‘Breaking Bad’ Bryan Cranston ha colgado un vídeo en sus redes sociales en el que aparece bailando la canción ‘Despechá’ de Rosalía. Es un bulo. La persona que aparece en la grabación no es el actor que da vida a Walter White, sino el intérprete español Oleg Kricunova. Te lo explicamos.

“Bryan Cranston se anima a bailar ‘Despechá’ de Rosalía”, dice uno de los titulares. El artículo explica que “el actor que da vida al popular personaje de ‘Breaking Bad’ colgó un vídeo moviéndose al ritmo de ‘Despechá’ e incluso cantando la letra en castellano”. En otros medios leemos que Bryan Cranstron se suma al fenómeno ‘Despechá’ al colgar “un vídeo en la red social TikTok donde baila al ritmo de una de las canciones más virales del momento”. Otra publicación asegura que “el actor no quiso quedar fuera” del fenómeno viral en el que se ha convertido la canción de Rosalía. En todos los artículos se comparte un vídeo que subió a TikTok la cuenta Mr Heisenberg (el apodo por el que se conoce a Walter White, el protagonista de la serie estadounidense ‘Breaking Bad’) en el que aparentemente vemos a Bryan Cranston con unas gafas, un sombrero y un puro en la mano realizando el ya popular desafío con la canción ‘Despechá’ de Rosalía que tanto se ha replicado en las redes sociales (1, 2 y 3). El vídeo ha sido visto ya por 5,5 millones de personas.

No es cierto que se trate de un video real de Bryan Cranston, es un actor que lo imita y que se llama Oleg Kricunova. Las pistas que nos han llevado a la auténtica identidad de la persona que se hace pasar por Cranston son que las cuentas oficiales del actor estadounidense no han difundido este vídeo (1, 2 y 3) y que no se parece al aspecto que ofrece en sus últimas apariciones públicas. Observando los seguidores y comentarios al vídeo, en VerificaRTVE intuímos que la cuenta Mr_Heisenberg pertenece a una persona española o que vive en España. Finalmente el auténtico autor del video ha contestado a nuestros mensajes identificándose con su nombre y apellido: Oleg Kricunova.

Oleg Kricunova en 'The 355', 'No te puedes esconder', 'Rogue Trader' e imitando a 'Heisenberg' VerificaRTVE

Efectivamente hemos comprobado que Oleg Kricunova es un actor español que ha aparecido en películas españolas como ‘Sólo quiero caminar’ o ‘El hombre de las mariposas’. También ha trabajado en varias series de TVE como ‘Servir y proteger’, ‘Centro Médico’ o ‘El Caso’. En la web especializada en producciones cinematográficas IMDB vemos su nombre asociado a 30 producciones distintas de cine y de televisión, casi siempre caracterizado como un personaje de origen ruso (Anatoli en “Nasdrovia”, Krisov en “Dime quién” soy, Popescu en “El Pueblo”, etc.). En su Currículum consta que su idioma natal es el ruso y que se puede expresar en castellano, catalán e inglés. En el “showreel” (video de demostración) que comparte en sus redes sociales observamos algunas de sus actuaciones. Kricunova ha aprovechado su parecido con el personaje de ‘Walter White’ para realizar esta y otras imitaciones que comparte en la red social TikTok.