El mundo literario homenajea al escritor Salman Rushdie en Nueva York

El mundo literario ha homenajeado este viernes en pleno corazón de Nueva York al escritor Salman Rushdie, gravemente herido hace exactamente una semana, convocados por PEN América, el más prestigioso club de escritores, y la Biblioteca Pública de la Gran Manzana.

El evento, que según los organizadores ha sido seguido en directo por el propio Rushdie desde el hospital donde se recupera después de ser apuñalado, se ha celebrado en las escalinatas de la famosa sede central de la biblioteca, edificio histórico situado a apenas unos centenares de metros de Times Square.

Paul Auster, Gay Talese, Jeff Eugenides, Siri Husvedt y una decena más de autores han tomado la palabra y se han saltado en muchos casos el guion: si bien habían sido convocados para leer extractos de la obra de Rushdie, varios han preferido contar las vivencias y los recuerdos que los unen al autor de Los versos satánicos, la obra que le valió una fatua y condena a muerte en 1989 por parte del régimen iraní.

Paul Auster, el plato fuerte del evento

Los valores que fundamentan la prolífica obra de Rushdie han sido evocados por los escritores como faros que iluminan un mundo en conflicto: la diversidad de ideas, el mestizaje, el derecho al libre discurso, la libertad de prensa, el amor por los libros y, en definitiva, "la celebración de la vida", tal vez la expresión más escuchada durante la hora en que ha durado este homenaje.

El escritor Paul Auster durante el evento. EFE/EPA/SARAH YENESEL

Una decena de activistas del PEN se habían equipado con carteles con frases emblemáticas escritas por Rushdie, como la que proclamaba que "El arte no es entretenimiento; en el mejor de los casos, es revolución" o "Si no estamos seguros de nuestra libertad, no somos libres".

El más esperado en el acto era Paul Auster, quien, vestido de negro -acaba de perder una nieta y a su hijo por sobredosis-, ha recordado que la obra de Rushdie es como la mejor literatura, que "abre el universo, empuja las fronteras de las lenguas, hacen el mundo más amplio y nos ayudan a identificarnos con quienes no son como nosotros".