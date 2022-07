Volve Casas Novas, con 200 cabalos e os mellores xinetes e amazonas do mundo, chegados de 16 países

O veterinario Juan Turrero engade que tamén se fai "unha identificación visual dos cabalos, co microchip e o pasaporte, e fáiselles trotar para ver que o aparato locomotor está en condicións óptimas para concursar".

Dependencias cinco estrelas

Superadas esas probas, son trasladados ás súas dependencias, estancia cinco estrelas, onde reciben todos os coidados que precisan.

“Inténtase non poñer xuntas as éguas cos machos, para que non haxa problemas“

O xefe de cortes Pierre Yves Tack explica que "Inténtase non poñer xuntas as éguas cos machos, para que non haxa problemas. Porque senón, úlense uns aos outros e pódense volver un pouco tolos".