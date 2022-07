Detectades dues noves colònies de cria del voltor lleonat a la Serra de Tramuntana

El Servei d’Agents de Medi Ambient ha detectat dues colònies noves de cria del voltor lleonat (Gyps fulvus) al Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. Si bé fins ara la localitat tradicional es trobava entre el centre i el nord de la serralada, enguany han corroborat l’existència de dues colònies noves cap a l’interior de l’illa.

Es tracta d'una au protegida

El voltor lleonat arribà a l’arxipèlag balear l’any 2008 arran d’un temporal de vent, que arrossegà un grup nombrós d’aquesta espècie mentre feien la migració des de la península cap a Àfrica. Els voltors lleonats són ocells planadors que aprofiten els corrents d’aire per desplaçar-se i, per tant, tenen dificultat per volar sobre la mar on no hi ha corrents tèrmics ascendents. Es tracta d’una au protegida inclosa en el Pla Terrasse de conservació de rapinyaires diürns.