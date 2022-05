La Unión Europea valida el tratamiento en frío de los cítricos

Europa ha dado finalmente luz verde al tratamiento en frío para las naranjas que países como Sudáfrica o Zimbawe exportan a la Unión. Importaciones que han hecho mucho daño a los citricultores valencianos en los últimos años. ¿En qué cosiste el tratamiento en frío y por qué la decisión es aplaudida por nuestros agricultores?

Algo que la Unión exige, por ejemplo, a los citricultores valencianos, pero que no sucedía hasta ahora con las naranjas sudafricanas. Se trata de una decisión que llega tras dos años de trabajo de las administraciones valenciana y estatal. "Llevamos dos años identificando el aumento de importaciones que vienen con plagas, que vienen con éstas enfermedades y que ponen en peligro precisamente nuestra citricultura y también la masa forestal europea ", reconoce la consellera de Agricultura, Mireia Mollà.

La oposición de Países Bajos

Los agricultores valencianos celebran como un triunfo la decisión de la UE, pese a darle a Sudáfrica la posibilidad de exportar sus naranjas de forma más laxa. Y es que hace sólo una semana, Europa retiraba de la votación en el último momento y sin previo aviso la obligatoridad del tratamiento en frío para los cítricos que importaba de África.

¿Quién en la Unión Europea estaba interesado en que dicha medida no prosperase? Lo explica José Vicente Guinot, miembro del comité ejecutivo de AVA-ASAJA. "Paises Bajos es el segundo exportador de cítricos en fresco de la Unión, por detrás de España. Y lo es pese a no tener ni medio naranjo en su país. ¿Qué interés hay? Evidentemente es comercial. Ellos quieren tener la mayor entrada posible de cítricos al precio más económico posible para continuar haciendo negocio. Y si entran plagas les da igual, porque a ellos no les afecta". La Unión Europea importa cada año de Sudáfrica cerca de 500.000 toneladas de naranjas.

La decisión comunitaria llega como agua de mayo para un sector, el valenciano, que está a punto de cerrar una mala temporada

“Realmente ha sido desastrosa”. Lo afirma Ramón Barber, director comercial de la cooperativa de Benaguasil. “El consumo en Europa ha bajado, los precios han caído, los gastos del plástico, del cartón, de la luz, de los abonos, del agua de riego han subido….”, lamenta.