Regalan sus naranjas para evidenciar la crisis del sector

Sarah y Esther tienen cuatro campos de naranjas navelinas ecológicas, es decir, que no aplican ningún producto químico a la fruta. Su producción es cercana a los 20.000 kilos. La semana pasada hicieron un llamamiento en redes sociales: todo aquel que quiera, puede acceder al terreno y llevarse los cítricos del campo. "En septiembre nuestro comprador nos dijo que contáramos con él", afirma Sarah Soler, agricultora y propietaria de Econavelina. "Pero ahora en enero nos ha dicho que no iba a poder llevársela. Mi madre y yo, con todos los beneficios perdidos, decidimos regalar la naranja antes que acabara en el suelo".

Así surgió la iniciativa: regalar todas las naranjas que seguían en los árboles, sin recoger. La convocatoria tuvo una gran acogida en tan solo 24 horas. "La respuesta ha sido abrumadora, no solo para recoger la fruta sino también para ofrecernos recursos, contactos y darnos ánimos. Solo por eso ya estamos muy agradecidas".

En el primer fin de semana de recogida han participado alrededor de 250 personas, a las que tuvieron que dividir por grupos y en turnos de una hora para evitar aglomeraciones. Estos días han reabierto el plazo para apuntarse a la recogida del próximo fin de semana. "Muchas familias han disfrutado con la experiencia de poder recoger ellos mismos el fruto y les ha permitido mostrar a sus hijos de dónde viene la naranja", señala Soler.

Una situación cada vez más habitual

Dejar que la fruta se eche a perder en el campo no es una situación extraña para los agricultores valencianos. Así lo reconoce Sarah Soler: "Ojalá esto fuese un caso aislado y el consumidor y todas las personas que han venido nos hubiesen salvado. Está situación habría quedado en un recuerdo del pasado. Pero aquí hay un problema de fondo". Asegura que la falta de abastecimiento y la poca protección del sector primario han acentuado estas circunstancias, que derivan en el progresivo abandono del campo valenciano. Y añade: "El problema no es del consumidor sino de leyes que no protegen el porcentaje del precio final que se pueda llevar el agricultor".

La Asociación Valenciana de Agricultores, AVA-ASAJA, cifra en 150 millones las pérdidas solo en la variedad navelina para esta campaña. Es la más afectada y la más productiva en la Comunitat Valenciana: alrededor de 800 toneladas cada temporada. Los precios han oscilado entre los 7 y 9 céntimos el kilo.

Los agricultores valencianos protestaron por los precios bajos hace unas semanas frente a las Torres de Serranos en Valencia KAI FÖRSTERLING / AGENCIA EFE

Pero... ¿por qué ha sido una mala campaña? "Ya venía 15-20 días retrasada en maduración y corta de calibres en la naranja", asegura Jenaro Aviñó, de AVA-ASAJA. Pero señala el problema principal del precio tan bajo: "Ha habido mucha naranja foránea, de países terciarios, concretamente de Sudáfrica. Muchos operadores comerciales y muchas cadenas de distribución han mantenido en sus lineales la naranja sudafricana, lo que ha ido demorando en el tiempo a la navelina y ha dificultado la salida de ésta".

Piden a la Unión Europea que a la naranja extranjera se le exijan las mismas condiciones medioambientales y fitosanitarias que a la nacional. Esperan un cambio de legislación porque, hasta la fecha, la Comunitat Valenciana es el territorio que más campos abandonados tiene en España, más de 180.000 hectáreas.