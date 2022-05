Leopoldo el del bar, un homenaje a los ancianos, a los bares y a la imaginación

Leopoldo el del bar es uno de los cortos más originales del año que ha pasado por múltiples festivales y que este sábado puede conseguir el premio Quirino al mejor cortometraje de animación iberoamericano. Hemos hablado en Tenerife con sus responsables: Diego Porral (director y guionista) y Joaquín Garralda (guionista y actor)

El corto cuenta la historia de Leopoldo, un anciano de Madrid que lleva yendo cada día de los últimos 12 años al mismo bar. Un lugar que es su última conexión a su antigua vida y que wse ve obligado a cerrar. Entonces, la soledad que trataba de eludir vuelve de golpe en forma de Mauricio, una paloma antropomórfica con diarrea verbal que no se callará hasta conseguir que Leopoldo acepte su destino. Pero... ¿Cúal será ese destino...?

“El corto se basa en un anciano que vimos en un bar del centro de Madrid, de Malasaña -confiesa Diego-. Nos hizo gracia porque parecía que el camarero y ese anciano podían llevar doce años teniendo esa misma conversación. Y que en realidad no se escuchaban el uno al otro. Pero se hacían compañía. Entonces pensamos.... qué pasaría si a ese anciano le cerrasen el bar. ¿Qué le quedaría?”

“Luego -añade el director- apareció esa paloma antropomórfica y la cosa se fue volviendo más surrealista”.

Una pareja de protagonistas inspirada también en esos ancianos que dan de comer a las palomas en los parques: “Si, hablamos de esa soledad, que decía Diego -asegura Joaquín-. Al anciano le cierran el bar y se le aparece esta paloma que le empieza a volver loco, que está como por encima del bien y del mal, y que representa lo que está ocurriendo en la cabeza de Leopoldo. Porque no sabemos si se está volviendo loco. Lo que queríamos es abrirlo todo lo posible para que cada espectador haga su propia interpretación de esas escenas surrealistas y que cada uno proyecte un poco lo que lleva dentro”.

Un homenaje a los ancianos y a los bares de barrio

El corto es un homenaje a la vejez pero también a esos bares de barrio que están desapareciendo: “Si -nos comenta Diego-. A las nuevas generaciones ya no les interesan esas tradiciones de los bares de barrio y también están desapareciendo. Es un tema que es paralelo al principal, que sería que el mundo está avanzando sin Leopoldo y que él se está quedando atrás. Y cada vez va teniendo menos cosas a las que agarrarse”.

“Para nosotros era como muy bonito hablar de Madrid, de nuestra ciudad -concluye Diego-. Pero este bar no tiene por qué ser solo un bar de Malasaña, porque cada pueblo, cada ciudad tiene esos bares, tiene a esos señores. Pero hemos disfrutado reflejando esas cosas que son tan cercanas para nosotros como esa parada del bus, ese chino o esa tienda de alimentación que hemos visto visto una y mil veces”.

Preguntamos a Diego cómo es Leopoldo: “Es una persona muy cabezota que está muy sola. Le gustan sus tradiciones, le gusta tener las mismas conversaciones y hacer las mismas cosas cada día. No quiere salir de su zona de confort. Por eso nos interesaba ver lo que sucede cuando le sacas de ese refugio que es el bar, cuando generas un poco de conflicto y enredo. Porque otra persona puede ir a otro bar y hacer amigos. Pero a Leopoldo le jodes la vida. Creo que de mayor yo voy a ser un poco como él” (ríe).

En cuanto al palomo, Joaquín (que le dobla con acento argentino) nos comenta que: “Se llama Mauricio, aunque no se diga en ningún momento del corto. Es como la contraposición a Leopoldo. Si Leopoldo es cabezota, duro, casi inamovible… Mauricio no para de moverse y está todo el rato hablando. Nos imaginamos su relación como la de un objeto imparable que choca contra otro inamovible. Esa relación es la que hace avanzar la trama y que pienses que en cualquier momento alguno estalle, porque no pueden ser más diferentes”.