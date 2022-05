Alfonso Rueda Valenzuela ha sido investido este jueves como el sexto presidente de la Xunta gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular y con los votos en contra de la oposición. De este modo, Rueda releva a Alberto Núñez Feijóo tras su marcha para liderar el principal partido de la oposición en España.

Con una trayectoria política como 'número dos' de Feijóo, el nuevo presidente gallego ha recibido los votos a favor del PP en el Parlamento autonómico, incluido el de su antecesor, que renunciará al acta en los próximos días y será designado senador por la Cámara autonómica.

No ha recibido, en cambio, el apoyo de los grupos de la oposición –BNG y PSdeG–, cuyos portavoces han defendido su alternativa a Rueda, en quien ven "el pasado" de Galicia.

Le han reprochado, además, que su discurso y su proyecto no solo no generan ilusión y confianza, sino que apuntan a seguir en una Galicia "más pequeña, peor de la que había cuando llegaron y a la contra" de políticas de progreso, han coincidido. Frente a esto, Rueda ha lamentado no haber sido capaz de convencer a los grupos de la oposición, a la que ha visto "enrocada en el no".

Rueda ofrece "un pacto de país" a BNG y PSdeG El ya presidente electo ha insistido en ofrecer a BNG y PSdeG "un pacto de país para hablar con seriedad de los problemas que hay" y que su partido "no niega", si bien ha advertido de que no va a permitir "un acoso y derribo" a las instituciones y ha prometido "continuidad" con las políticas de Núñez Feijóo, "continuidad de la buena", ha asegurado. En su intervención ha criticado a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, a la que ha pedido "un poco de humildad" por presentarse como "alternativa" y como "lo nuevo", ya que el único candidato en esta investidura es él y su partido, el PP, que obtuvo más del doble de porcentaje de votos en las elecciones de 2020, por lo que le ha recomendado que rebaje su "triunfalismo". A Pontón le ha criticado, además, que insista "en proyectos y fórmulas que no van a ninguna parte". Al portavoz del PSdeG, Luís Álvarez, el candidato a la investidura le ha ofrecido la mano tendida para llegar a acuerdos, pero ha lamentado "los líos internos" de su formación entre distintos "líderes" que hacen difícil saber cuál es la postura socialista en muchos temas. En su intervención, el candidato ha pedido al grupo socialista que presione para que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez cumpla sus "compromisos", como la "bajada de impuestos" acordada. Feijóo abandona la Xunta de Galicia y reivindica la "moderación" del PP contra el "populismo" y las "trincheras" El candidato ha asegurado que para que le vaya bien a Galicia la Xunta necesita "el apoyo y el empuje" de todas las fuerzas políticas, por lo que les ha pedido tanto a PSdeG como a BNG que colaboren con las iniciativas que han funcionado y en la puesta en marcha de otras nuevas. En su intervención, Rueda ha defendido las bajadas de impuestos propuestas por la Xunta y ha animado a los grupos de la oposición a practicarlas en vez de "ridiculizarlas", como en su opinión hacen estos grupos también con el Xacobeo, una vía de ingresos y de promoción de Galicia sin igual, ha asegurado.