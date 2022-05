Ricardo Gómez, Inés Garland y Natalia Martín ganan los premios de literatura e ilustración de Edelvives

El escritor segoviano Ricardo Gómez, autor de Música entre las ramas, ha resultado con este libro ilustrado por Christa Soriano ganador de la XXXII edición del Premio de Literatura Infantil Ala Delta, y la escritora argentina Inés Garland se ha alzado con el XXI Premio de Literatura Juvenil Alandar gracias a su novela De la boca de un león. Los galardones, concedidos por el Grupo Edelvives y dotados cada uno con 14.500 €, se han presentado este jueves 5 de mayo.

A ellos se suma el III Premio Internacional de Ilustración Edelvives (7.500 €), que esta edición ha recaído en la ilustradora madrileña residente en Valencia Natalia Martín Ranera.

Ignacio Chao, coordinador del departamento de Literatura, ha destacado “el alto índice de participación de este año, con más de 225 originales presentados al premio Ala Delta y cerca de 125 al Alandar, y la aparición de un buen número de manuscritos que desarrollan o sitúan su trama en un mundo Covid”.

Garland ha explicado que “De la boca de un león fue una novela dolorosa de escribir con la que descubrí la luz que hay en las historias más tristes . Me conmueve entablar esta conversación con los jóvenes, me parece necesario. Le agradezco a Edelvives haber reconocido esta necesidad y haberle abierto las puertas con este premio”.

"Este Premio de Ilustración es un sueño cumplido"

El premio más joven es el Internacional de Ilustración Edelvives, pero no por ello menos importante. Tiene la vocación de crear un proyecto editorial que se materializará en un libro cuyas ilustraciones serán, en este caso, de la ganadora de la tercera edición, Natalia Martín Ranera. Krahe ha avanzado que “Natalia ya está trabajando con el departamento de Literatura de la editorial en un estimulante proyecto de libro ilustrado que daremos a conocer en unos meses”, y ha recordado que está abierto el plazo para el certamen de este año, cuya admisión se cierra el día 31 de mayo.

Para la ilustradora, "este premio es un sueño cumplido y un punto de partida para confiar en mi trabajo. Muchas veces, la diferencia se encuentra en atreverse a saltar. Esta vez me tiré al agua con todas mis fuerzas, hice un ejercicio de honestidad y me desnudé a través de este trabajo. Que Edelvives haya confiado en él, lo haya acogido y valorado, me hace sentir muy afortunada."

Entre los miembros del jurado que han elegido los ganadores de esta edición se encuentran los premiados del año 2020, que no pudieron disfrutar de su reconocimiento como en esta ocasión debido a la pandemia. El galardón Ala Delta recayó en Sebastián Vargas con la obra Yuelán, situada en la China del siglo XII, y el Alandar en Antonio J. Ruiz Munuera por su libro La Troupe, sobre un circo de finales del siglo XIX.