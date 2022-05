El buen patrón completa su pleno de premios y añade el Premio Platino al Goya y el Forqué. Los premios del cine iberoamericano recompensan a la sátira sobre las relaciones laborales de Fernando León de Aranoa con cuatro estatuillas: mejor película, mejor dirección, mejor guion y mejor interpretación masculina para Javier Bardem. "Me parece casi poético premiar el 1 de mayo a una película que dibuja el paisaje del empleo", reflexionó Aranoa al recoger el Platino a mejor dirección.

La gala de la novena edición de los premios, celebrada en el Palacio Municipal IFEMA Madrid ha contado con una nutrida presencia de la industria audiovisual española y americana en una ceremonia con distintas reivindicaciones, especialmente un llamamiento a la paz en Ucrania, y el recuerdo al fallecido Juan Diego.

Javier Bardem fue uno de ellos al recoger el Platino a mejor actor. "Sé que mi madre está contenta porque desde hace unos días ha ido con ella Juan Diego, que es uno de los maestros de este país. Un maestro en su ética como ciudadano, en su compromiso social, y como actor al que adimiraré el resto de mis días".

En las categorías de series, la producción argentina El reino, de Marcelo Piñeiro y Claudia Piñeiro, intriga sobre el poder político, económico y religioso, sale de gala con tres galardones: mejor miniserie o teleserie cinematográfica de ficción, mejor creador de serie ya mejor interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie para Joaquín Furriel. La guionista y novelista Claudia Piñeiro, agradeció el premio y lanzó una batería de preguntas relacionadas con su obra: "¿Quién nos manda? ¿Por qué los partidos ultraconservadores se juntan con la Iglesia para restringir derechos, sobre todo de las mujeres? ¿Quienes son los servicios de inteligencia? ¿Para quién trabajan?".

Carmen Maura: "Goyas ya no quiero más"

La ceremonia, punteada por las actuaciones musicales de Kany García, Rozalén, Nia, Pedro Fernández, y Lali Espósito, tuvo su espacio emotivo con el Platino de Honor a Carmen Maura, que recordó su relación con el cine iberoamericano. "Le doy gracias a mi ángel de la guardia que me hizo ser actriz. Me ha ayudado a muchas cosas, entre otras, a no volverme loca. Siempre hay que seguir aprendiendo. Es una profesión que te permite reir, llorar, matar, y luego te vas a casa tranquilamente. Te arregla mucho la cabeza. Me resulta increíble haber llegado hasta aquí. Me tomo esto como un juego. Me parece que todo esto es un sueño. Y un consejo a los actores que no van a ganar hoy: no pasa nada. Los premios solo son premios. Yo no quiero más Goyas, ya he tenido suficiente".

07.59 min Carmen Maura, Platino de Honor: "Ya no quiero más Goyas"