Nos habéis preguntado a través de WhatsApp por varios mensajes que alertan sobre intentos de secuestro a niños en los distritos de Pozuelo de Alarcón y Aravaca (Madrid). La Policía Nacional y los Ayuntamientos de Madrid y Pozuelo lo desmienten.

“No paran de llegar avisos veraces de intentos de secuestro en Aravaca y Pozuelo”, advierte uno de los mensajes a los que hemos accedido. Aseguran que un hombre se acerca a los niños diciéndoles que “les va a enseñar un perrito que tiene en el coche”, dice otro. En el caso concreto de Pozuelo se distribuye un mensaje en grupos de WhatsApp de padres supuestamente lanzado por un colegio. En el texto se avisa de que “un señor ha intentado llevarse a niños” y se anuncia que “el portón por las mañanas permanecerá cerrado y las entradas se harán desde la puerta pequeña”. Piden a las familias “identificarse antes de que la puerta se abra”.

Nos hemos puesto en contacto con los colegios de la zona y niegan que desde los centros se haya enviado ese mensaje. Además, fuentes municipales del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón también nos niegan que se esté produciendo “una oleada de intento de secuestros”. Aseguran que “no existe ninguna denuncia al respecto”.

Policía Nacional y Ayuntamiento de Madrid no tienen constancia de los hechos

Hemos hablado con el Gabinete de Prensa de la Jefatura de Policía Nacional, que nos confirma que “no hay constancia de los hechos ni en Pozuelo ni en Aravaca”. El departamento de prensa del Ayuntamiento de Madrid también indica que “no tienen constancia de estos hechos”, en concreto en el distrito de Aravaca, término municipal de la capital.

En redes sociales circulan más mensajes sobre intentos de secuestro que amplían el presunto peligro a otras zonas de Madrid. Se mencionan Peñalara o Villamarín, pero no hay constancia de que haya sucedido.

No es la primera vez que se difunden mensajes falsos acerca de intentos de secuestro a menores. Desde VerificaRTVE ya te explicamos otras informaciones que circulaban por WhatsApp. Es importante no distribuir imágenes o cadenas alarmistas si no hay pruebas del lugar o del caso concreto del que se está hablando.