¿Por qué sigo informando en mi país con el miedo y el sufrimiento que me causa? ¿Cómo he llegado a normalizar tanta violencia? ¿Por qué nadie forma a los periodistas para encarar situaciones traumáticas, como sí hacen otras profesiones? ¿Quién va a contar las atrocidades que se cometen en este lugar olvidado si no nos atrevemos unos pocos? ¿Tengo derecho a coartar la vocación periodística de mi ser querido para preservarlo? ¿Y a poner en peligro a toda mi familia?

En el podcast Vivir para contarla, realizado por Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Radio Nacional de España (RNE), cinco profesionales de la información de cinco países distintos se hacen estas y otras preguntas, para las que no siempre encuentran respuesta.

La segunda temporada de esta serie de cinco episodios se lanza este martes en RTVE Play Radio y en la plataforma RNE Solo en Podcast, con el testimonio de Rosaura Romero, viuda del periodista David Beriain, asesinado el 26 de abril de 2021 en Burkina Faso junto a su compañero cámara, Roberto Fraile.

En este primer capítulo, Rosaura Romero repasa su profunda unión emocional y profesional con el reportero, cuya voz acompaña a la de su mujer, en una suerte de reflexión conjunta sobre el periodismo, la vida y la condición humana. “Cantaba el poeta Mikel Laboa su amor por un pájaro y el dolor por su pérdida. Y se lamentaba: quizás si le hubiera cortado las alas, aún estaría aquí conmigo”. Con estas líneas, que despidieron hace un año a David Beriain en su localidad natal de Artajona (Navarra), arranca Rosaura Romero su relato sobre la pasión de su pareja por el periodismo, que no era sino la pasión de contar al otro siempre, sin juzgarlo nunca.

RNE y RSF han querido hacer coincidir el estreno de Vivir para Contarla con el aniversario del asesinato de David Beriain y Roberto Fraile, para homenajear su memoria y, con ella, la de todos los periodistas asesinados, amenazados, encarcelados, y perseguidos de cualquier modo, en vísperas del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra el próximo 3 de mayo.

México, Nicaragua, Colombia y Cuba El segundo episodio del podcast está dedicado a México, de la mano de Teresa Montaño, periodista acosada en su propio medio, amenazada, despedida, y secuestrada por investigar la corrupción de las autoridades de su Estado. México es el país sin conflicto bélico más mortífero del mundo para los periodistas; una tendencia agravada por los constantes embates del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la prensa del país. Solo en los dos primeros meses de 2022, han sido asesinados ocho periodistas en México, una cifra que supera la alcanzada en todo 2021. El dramático deterioro del periodismo en Nicaragua protagoniza el tercer episodio de Vivir para Contarla, con el testimonio de una de las últimas reporteras televisivas independientes del país, que no puede facilitar su nombre real por temor a las represalias. El régimen totalitario instaurado por Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, se ha cebado con la prensa independiente, mayoritariamente silenciada, encarcelada o exiliada. Los pocos periodistas no afines al régimen que permanecen en el país sufren presiones que pasan, como en el caso de esta reportera, una grave factura física y emocional, agravada por su condición de mujer. Óscar Parra es colombiano, profesor de la Universidad del Rosario, y fundador y director de Rutas del conflicto, un prestigioso portal independiente que "mapea", en el espacio y en el tiempo, las masacres que se cobran los distintos conflictos armados de Colombia. Parra se sincera sobre la violencia descarnada que asola a su país y sobre la doble carga traumática que supone ser amenazado por dar cuenta de ella y, a la vez, por recoger los testimonios de centenares de víctimas de atrocidades. Waldo Fernández, cubano, es uno de los pocos periodistas independientes que lucha todos los días contra el hostigamiento, las amenazas de la Seguridad del Estado o los cortes de Internet del Gobierno de Miguel Díaz Canel para tratar de informar en el peor país para la libertad de prensa de América Latina. Su testimonio cierra el podcast con un inesperado giro de guion, que ilustra perfectamente la represión que sufre un periodismo cubano masivamente forzado al exilio. Los cuatro periodistas forman parte del Programa de Acogida Temporal de Periodistas Latinoamericanos de Reporteros Sin Fronteras España, que la organización pone en marcha cada año con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid.