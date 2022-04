¿Y si Mark Twain hubiera hecho un pacto con el Diablo?

Mark Twain (1870-1904) es uno de los escritores más famosos de la historia, gracias a obras como Las aventuras de Tom Sawyer, El príncipe y el mendigo o Un yanqui en la corte del Rey Arturo, Pero en sus últimos años pasó penurias económicas de las que lo rescató un misterioso personaje. Basándose en ese hecho real, Koldo Azpitarte (Reliquias, Cara de Ángel) y Mikel Bao (La resistencia, El Balancín) nos proponen una obra apasionante El Diablo y el Señor Twain (Dolmen editorial)

“El cómic surgió de un modo casual –nos comenta Koldo-, estaba investigando para un proyecto sobre Nikola Tesla y descubrí que había sido un buen amigo de Twain, lo que me llamó la atención, porque hay una cierta diferencia de edad entre ambos y no les hacía yo en la misma liguilla. También descubrí que, el mismo día que Tesla y Twain se habían reunido para sacar unas fotos de sus fenómenos eléctricos, Twain había cenado con Bram Stoker, el creador de Drácula”.

“Entonces pensé que había que contar esta historia –añade el guionista-. En esa época Mikel y yo colaborábamos para la revista La Resistencia y le propuse hacer una primera historia en torno a ese encuentro entre Tesla, Twain y Stoker. Una cosa llevó a la otra y al final acabamos desarrollando esta novela gráfica de ciento ochenta páginas”.

Pero… ¿Por qué decidió Koldo identificar a ese multimillonario con el mismísimo diablo: “ En esa época Mark Twain era un hombre muy obsesionado por el bien, el mal, la religión y Satán . Hay muchos escritos que así lo atestiguan. En su momento, algunos de esos textos no fueron publicados porque su mujer no le dejaba, porque eran opiniones demasiado controvertidas para la sociedad de la época”.

“Me parecía –añade el guionista-,que había paralelismos entre la vida de este misterioso personaje y la de Mark Twain, que también se convirtió en el escritor americano más famoso de su época partiendo de cero. E ntre estos dos hombres había un juego de espejos en el que podemos ver muchas diferencias, pero también grandes similitudes . Me pareció una forma muy interesante de abordar la compleja personalidad de Mark Twain”.

El cómic gira en torno a encuentros con personajes como Bram Stocker, Nikola Tesla, Sigmund Freud y… ¿el Diablo? “Para mí el mayor descubrimiento, cuando me puse a investigar sobre la vida de Mark Twain, fue Henry H. Rogers, un multimillonario que fue la mano derecha de Rockefeller . Un hombre hecho a sí mismo que, partiendo de la nada, se volvió uno de los hombres más ricos de Estados Unidos gracias al petróleo”.

El forastero misterioso, la novela póstuma de Mark Twain publicada en 1916 ha sido una de las principales fuentes de inspiración de este cómic: “Sí, es uno de mis libros favoritos –confiesa Koldo-. Y cuando comenzamos esta historia, nuestro principal objetivo era intentar profundizar en el proceso de creación de ese libro . Pero cuando comencé a escarbar, a mirar la correspondencia de Twain, su bibliografía… me encontré con que la cosa era más interesante y compleja de lo que parecía. Y gracias a eso desarrollé la historia”.

Una gran documentación bibliográfica y estética

Destacar la fantástica documentación que manejan ambos autores, lo que da a esta obra un montón de matices interesantísimos.

“Mark Twain realizó una autobiografía en vida bastante censurada -nos cuenta Koldo-, pero también dejó escrita otra autobiografía para ser publicada a los 100 años de su muerte. Por eso en 2010 se publicaron tres tomos autobiográficos de enorme tamaño y más de 3.000 páginas en los que explicaba muchos detalles de su vida sin censura, ya que las personas a las que podía ofender ya habían muerto. Es una fabulosa fuente de documentación”.

“Además –añade el guionista-, tengo otras biografías en inglés y castellano, y por supuesto toda la obra de Twain. Destacaría un libro que se titula De los manuscritos de El forastero misterioso, que nos ofrece los cuatro manuscritos que Mark Twain dejó escritos, con anotaciones acerca de su proceso creativo. Lo que nos da una idea muy aproximada de cómo trabajaba”

El dibujante Mikel Bao también ha hecho una gran labor de documentación: “Cuando Koldo me pasaba los guiones de cada capítulo incluía todo tipo de documentación gráfica que le parecía importante, pero también me dejaba mucha libertad para investigar por mi cuenta. Y al final compartimos y contrastamos muchísima información”

“Para la documentación del guion –continúa el dibujante-, Koldo ha podido manejar diez palmos estantería de libros, muchísimos más de los que ha mencionado. Y yo lo que he hecho ha sido seleccionar lo necesario, porque no quería apabullar al lector con detalles innecesarios. Me parece mucho más importante que el dibujo comunique y que los personajes sean reconocibles”.

“Para eso –añade-, he usado fotografías de los personajes de esa época en concreto. Hay algunos cuya imagen más reconocible es cuando eran mayores, como me pasó con Sigmund Freud. Cuando conoce a Twain era mucho más joven que la imagen suya que todos reconocemos. Por eso tuve que ir investigando a esos personajes en esa época concreta”.

“Pero afortunadamente hay mucha documentación sobre el tema, muchas fotografías de la época y muchas películas –asegura el dibujante- Por ejemplo, el traje con el que aparece la viuda de Barnum es el traje con el que Kate Winslet sube a bordo del Titanic, en la película de James Cameron. Solo falta la pamela. Pero insisto en que no hay que perderse en los detalles, porque corres el riesgo de no terminar nunca. Por ejemplo, si dibujas una mesa con comensales es importante saber el aspecto que puede tener la mesa, pero no preocuparse del aspecto que deberían tener los tenedores porque puedes perder la cabeza”.