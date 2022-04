Néstor Abad: "Peligró mi vida sin yo saberlo"

Néstor Abad asegura que su vida “ha estado en serio peligro” después que las distintas pruebas médicas a las que había sido sometido en las últimas semanas no detectaran ningún problema cardíaco, pese a los síntomas de arritmias e incluso desmayos que había sufrido.

“En parte estoy contento porque al final me han diagnosticado lo que tengo. En un principio estaba todo bien y en teoría podía entrenar normal, hasta que me mareé una mañana entrenando”. Fue en ese momento cuando el gimnasta fue sometido a diversas pruebas.

“En la única prueba que salió la miocarditis fue en la resonancia. Entonces, estoy contento por una parte porque me han dicho lo que tengo y por otra, pues bueno, es lo que hay, no voy a llorar, pero tampoco voy a reír. Ahora tengo que afrontar la situación e ir mejorando con el tiempo”.

Una situación de riesgo

Abad comunicó el diagnóstico en sus redes sociales. En una entrevista en Radio Nacional en la Comunitat Valenciana, aseguró que su vida había estado en peligro. “Ese es el problema: cuando tienes una miocarditis hay que tomar cartas en el asunto porque corres mucho riesgo. Como no lo sabía corrí riesgo entrenando con normalidad hasta el punto que no podía ya entrenar. Entonces tuve que parar por propia voluntad, no porque me hubieran diagnosticado nada."

La enfermedad le aparta de la práctica deportiva entre 3 y 6 meses. Es decir, 2022 prácticamente en blanco, un año en el que había depositado muchas ilusiones tras el décimo puesto conquistado en el programa completo en el Mundial de octubre pasado en Tokio.

Fijo hace años en las convocatorias de la Selección Española de gimnasia artística, en agosto estaba prevista su participación en el Campeonato Europeo de Múnich y en octubre el Mundial de Liverpool, donde España se juega una plaza en la competición por equipos de los Juegos de París 2024.

“Ahora mismo lo único que me interesa es recuperarme y estar lo mejor posible, porque a día de hoy no puedo.... subo unas escaleras y se me altera mucho el corazón, me falta el aire. Quiero recuperarme y ya veremos qué pasa con Paris”.