Daniel Martin Peixe, el bocí mallorquí de l'Òscar a millor curtmetratge d'animació

Acabat d'aterrar de l'emoció que l'envaí en saber que 'El Limpiaparabrisas' havia guanyat l'Òscar a millor curtmetratge d'animació Daniel Martin Peixe ens confessa que el diumenge de la gala es trobava dormint, però ràpidament es desvetllà pels missatges que estava rebent. "Tenim un xat d'animadors espanyols i un amic va enviar un missatge dient 'enhorabona heu guanyat!' i des de llavors ja no em vaig poder tornar a dormir".

Una aventura d'amics

Martin Peixa, que treballà a Disney durant 12 anys i va participar en pel·lícules com 'Frozen' i 'Enredados', explica que la idea del curtmetratge dirigit per Alberto Mielgo fou des del principi el projecte d'un equip petit i sense gaires expectatives. "Va ser molt casual. Va començar com una cosa entre un parell d'amics els caps de setmana, com a hobbie, per fer un parell d'animacions extra pel curt i jo vaig dir que encantat", diu.