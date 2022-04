'Niño Oruga', la "psicodelia espectral" del argentino Pedro Mancini

Preparaos a descubrir un universo tan original y diferente que al principio os desconcertará, pero que os terminará fascinando. Nos referimos al Ultramundo del dibujante argentino Pedro Mancini (Buenos Aires, 1983), el escenario en el que está ambientado el cómic Niño Oruga (Desfiladero ediciones), que se basa en los recuerdos de la epóca que pasó junto a su abuelo, un famoso actor argentino de los años 40 y 50.

El autor describe así el cómic: "Niño Oruga cuenta la historia de Víctor, un niño tímido, paranoico y con problemas emocionales severos, que por orden de su familia tiene que ir a cuidar a su abuelo que está enfermo. A la vez, su abuelo es un personaje bastante excéntrico, un viejo actor olvidado que enloqueció. Su casa funciona como portal a su propio mundo".

Sobre ese original título, Pedro nos confiesa: "Con el nombre Niño Oruga quería reflejar a un niño introvertido, raro, alienado y tal vez hasta desagradable a la vista de otra gente".

Con eseo referentes no es extraño que el humor negro sea fundamental en sus cómics: "Una gran parte de las cosas que hago van por el lado del humor. Tal vez Niño Oruga sea la obra que menos humor tiene, pero si buscas bien el humor está. Creo que el hecho de haber descubierto al humor como ejercicio catártico me ha salvado más de una vez ".

En cuanto a sus influencias, pedro nos confiesa: " Me encantan Lewis Carroll, Moebius y amo a David Lynch junto a otros tantos cientos de artistas. Me marcaron mucho William Burroughs, Philip K. Dick, Roland Topor, Francis Bacon, David Cronenberg, John Zor n. Pero todo el tiempo estoy descubriendo y absorbiendo cosas nuevas. La influencia más grande muchas veces viene de la gente que tengo cerca, como Natalia Novia, Femimutancia, Ariel López V, Manuel Depetris , todxs historietistas amigxs de Argentina".

"En Argentina siempre hay gente haciendo historietas increíbles"

No podemos evitgar preguntar a Pedro cómo es la situación actual del cómic en su tierra: "En Argentina siempre hay gente haciendo historietas increíbles. No paran de surgir autores y autoras con mucho talento todo el tiempo. Este es un gran momento a nivel autoral sin lugar a dudas. A nivel industria es un poco más complicado. Hay proyectos editoriales interesantes, pero creo que no se logra abarcar todo el potencial que hay dando vueltas. No es nada fácil dedicarse al trabajo de historietista, no es ninguna novedad. La mayoría de lxs autorxs dividen su tiempo entre hacer comics y otras actividades para poder vivir. De todas formas, es una situación que se replica en casi todos lados en cualquier lugar del mundo".

Tras esta sorprendente obra, preguntamos a Pedro Mancini cuáles otros de sus trabajos le gustaría ver editados en España: "Me encantaría que se publique algún día algo de Alien Triste, que es mi personaje más popular en Argentina".

En cuanto a sus proyectos, pedro nos adelanta: "Ahora mismo estoy por empezar pruebas para un futuro libro de historietas y por otro lado haciendo algunas cosas en el mundo del libro álbum infantil/juvenil. Me interesa abrir un camino por ese lado también".