El estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania ha animado a un grupo de conductores que acabaron formando una comitiva de más de treinta taxis y dos autocaravanas con los que afrontar un viaje de dos días en carretera hacia Przemysl, en la frontera polaca.

Partían de Madrid cargados de alimentos, ropa, productos de higiene básica, carritos y sillas para los más pequeños. Un viaje con intención de aportar toneladas de ayuda humanitaria y, a la vez, acoger a la vuelta del viaje a más de cien refugiados ucranianos en España.

En coordinación con ONG polacas y españolas, el convoy partió con la misión principal de rescatar del conflicto a un centenar de refugiados ucranianos y llevarlos a Madrid.

Con el cambio de ruta se plantean dos opciones . La primera es Oradea, en la frontera con Rumanía. Rápidamente el grupo descarta esta posibilidad preocupados por el camino y el hecho de avanzar por un país desconocido para muchos. " No es seguro atravesar Hungría con banderas de Ucrania en el lateral de los coches" , nos dicen algunos conductores que habían engalanado sus vehículos como muestra de apoyo al pueblo ucraniano.

“Taxista: No es seguro atravesar Hungría con banderas de Ucrania en el lateral de los coches“

Sin pausas para dormir, el viaje transcurrió de madrugada sin incidentes hasta llegar a Reims. Al norte de Francia todo se torció . Primero, uno de los vehículos sufrió una avería y estuvo cerca de abandonar el convoy; más tarde llegó un comunicado que cayó como una losa: la frontera ya no era segura.

Treinta horas sin dormir y un cambio de ruta: "La frontera ya no es segura"

Primera parte del propósito conseguida: "No esperábamos una ayuda así"

Varsovia recibe al convoy con una noche fría, helada. Temperaturas bajo cero que no enfrían el ánimo de los conductores. A la llegada, todos encienden sus luces verdes. Los taxis ya están disponibles para cargar pasajeros después de más de 3.000 kilómetros de ruta.

01.24 min 24 horas - El convoy de taxistas madrileños, de vuelta con 133 refugiados ucranianos - Escuchar ahora

La madrugada del domingo comienzan a descargar las cajas. Una a una, mano a mano hasta el almacén. Los paquetes españoles poco a poco ocupan las paredes. Un juego de encaje que sorprende por la magnitud.

“La situación en la frontera ha provocado el desvío del convoy de taxistas madrileños



▪️ Sin embargo, anoche lograron enviar los 15.000kg de ayuda humanitaria que tenían previstos



Enviado especial @RookieLlorca



��https://t.co/BtlFsses39 pic.twitter.com/AEMDACKUeI“ — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) March 14, 2022

"Me llamaron hace cuatro horas y me dijeron que venían veinte coches desde España. Luego eran treinta. Desde luego, no esperaba una ayuda así", dice Natalka, con una sonrisa enorme. Ella trabaja para Human Doc Foundation y es ucraniana. Nos cuenta que sus padres todavía siguen en el país vecino y que todas las cajas y bolsas llegarían en las próximas horas a la frontera, donde la situación es crítica.

En poco más de una hora, al ritmo de la música y con los setenta conductores y conductoras implicados, las quince toneladas abandonan los maleteros e inician una nueva ruta hacia las regiones limítrofes con Ucrania.