Una representación de La Illiada a cargo de unos presos en el centro penitenciario de Meaux convenció a Emmanuel Courcol de que debía rodar El triunfo, su película premiada como mejor comedia en los Premios del Cine Europeo y en la que explora el papel del arte en la reinserción de los presos.

El triunfo eleva el nivel de las comedias francesas que todos los años llegan a la cartelera por su mimado guion y un optimismo humanista equilibrado con cierto realismo. Su trama no es una fantasía: es una versión libre de una historia real ocurrida en Suecia en los años 80 cuando un director teatral, Jan Jönson, elaboró un montaje con presos que giró exitosamente por escenarios del país.

Courcol traslada a Francia la trama. Etienne (Kad Meran), un veterano actor que aún aspira al éxito, consigue un trabajo alimenticio como profesor de un taller teatral para presos. La obra, Esperando a Godot, de Samuel Beckett es también una involuntaria metáfora de la vida carcelaria: un continuo esperar, un callejón sin salida, un absurdo. O como dice el personaje a sus alumnos: “Hombres ociosos esperando a alguien que no llega, ¿no os suena?”.

La cárcel, un mundo dentro del mundo, es una realidad oculta para la mayoría y su conocimiento depende en gran medida de las representaciones culturales, a menudo cargadas de exageraciones narrativas. “Como todo el mundo, no conocía bien la cárcel. Hasta que yo mismo hice un taller en la mayor cárcel de París y mis ideas preconcebidas cambiaron”, explica el director. “Primero, con los presos: no son gente a la que tener miedo, sino completamente normal y, sobre todo, contentos por conocer gente de fuera. No hay sensación de peligro”, describe el director en una entrevista para RTVE.es.