Eva Gadea, récord del mundo en triple salto: "Estoy recuperando todas las sensaciones que tenía de joven"

Eva Gadea es la primera mujer en la historia que pasa de la barrera de los once metros en el triple salto. Lo hizo en la categoría W50,es decir, igual o mayor de cincuenta años. Marcó 11,14 metros en el Velódromo Lluis Puig, durante el Campeonato Autonómico de la Comunidad Valenciana.

Eva es profesora de Educación Física de Secundaria y Bachillerato desde hace veintiocho años. Además, tiene tres hijos. Aun así, todavía dedica todos los días una hora y media al entrenamiento, aunque admite que “ojalá pudiera tener más tiempo”.

De rostro amable, su sonrisa muestra un aire de ilusión. Está viviendo una segunda etapa como deportista de élite. “Es como si fuera la primera vez. Eso es lo que más me sorprende, parece una niña que empieza a competir”, cuenta su entrenador Vicente Villar, también con una sonrisa de oreja a oreja. “Se pone nerviosa, se bloquea… Es impresionante. La veo fantástica, con una ilusión bárbara”.

Una primera etapa sin oportunidades

Eva se vio obligada a dejar las pistas en 1996. Las mujeres no tenían demasiadas oportunidades en el atletismo del siglo pasado y no había suficientes recursos para vivir de él. De hecho, cuenta Gadea, ella fue una de las pioneras de nuestro país en realizar el triple salto. “Como es una modalidad con mucho impacto, no dejaban a las mujeres competir”, explica. De hecho, llegó a ser subcampeona de España.

El deseo de ser madre dio el último empujón para dejar la competición. “A los treinta o treinta y pocos años, sobre todo la mujer tenía que dejarlo. Era el momento de la maternidad para quien quería ser madre... y yo quise serlo. Tuve que abandonar, con pena, y pensé que sería para siempre”, explica Gadea.

La atleta del CA Silla creía que después de dejarlo no iba a volver nunca. Contra todo pronóstico, con 42 años, el equipo máster de la Comunidad Valenciana llamó a su puerta. “Yo decía que no, que no podía, que no tenía tiempo, pero al final mira, aquí estoy, batiendo récords”, afirma.

Tras 17 años sin competir, el cuerpo de la atleta respondió: “El cuerpo tiene recuerdo y ahora mismo están aflorando todos los recuerdos y todas las sensaciones que tenía de joven”. Eva reafirmó esas buenas sensaciones cuando en 2019 fue subcampeona del mundo de triple salto y longitud en la categoría W45.