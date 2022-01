Circula por Twitter y en foros contrarios a la vacuna contra la COVID-19 un mensaje que dice: “Si fuese una pandemia real en África habrían (sic) millones de muertos”. Dar a entender que el coronavirus no existe o que la vacuna no tiene ningún efecto basándose en los datos inferiores de mortalidad en África es una falsedad. Hay indicadores oficiales que muestran cifras de víctimas inferiores a los de otros continentes pero se basan en dos hechos: la falta de datos fiables y la existencia de una población más joven.

En redes sociales podemos leer mensajes recurrentes que cuestionan las vacunas contra la COVID-19 o la propia existencia de la pandemia. Se formulan según el siguiente razonamiento: Si en África hay tan pocas vacunas, ¿por qué la mortalidad es tan baja? Lo podemos encontrar por ejemplo en el tuit mencionado, que dice: “Si fuese una pandemia real en África habrían (sic) millones de muertos” (800 retuits) y en otros contenidos en Telegram que a su vez traducen artículos donde se dice: "[África] No tiene las [vacunas] y los recursos para combatir el COVID que tienen en Europa y EE.UU, pero les va mejor (...) [lo que] confirma de nuevo que las vacunas no funcionan”.

Encontramos repetido el mismo argumento en muchos idiomas, pero según las investigaciones que hemos realizado, hay otras causas objetivas que determinan esas cifras inferiores de fallecidos. Te lo explicamos.

La poca fiabilidad de los registros

Según la OMS, en África se han registrado hasta el momento 160.000 muertes por la Covid-19. El recuento oficial de la Unión Europea sostiene que la cifra es de 231.000 fallecidos (enero 2022). Sin embargo, los propios organismos que difunden estos datos son conscientes de que subestiman el alcance real de la pandemia. La OMS reconoce en un informe sobre fiabilidad estadística de las cifras oficiales de muertos en África por COVID-19 que el recuento de cada país apenas llega al 10% de víctimas reales. Entre las causas de este desajuste, la OMS sostiene en este mismo artículo que muchos países africanos carecen de un registro civil funcional o estadísticas fiables sobre nacimientos, muertes y causas de las defunciones.

Hemos hablado con Laura de la Fuente, epidemióloga que trabaja en Mozambique para el instituto ISGlobal. Explica que la poca credibilidad de las cifras oficiales es un hecho: “En África muchísima gente nace y muere sin que quede registrada [...]. Es muy difícil estimar cuál es la proporción de individuos infectados porque no se sabe cuánta gente hay”.

La responsable de enfermedades tropicales y COVID-19 de Médicos Sin Fronteras España, Carolina Nanclares, sostiene la misma tesis basándose en la excepción a la regla. Según ella, Sudáfrica tiene una cobertura asistencial mucho mayor que otros países africanos y allí “hay una tasa de mortalidad que no está tan lejos de la de otros países como puede ser España”.

Emilie Gono Assogo, administradora de centros hospitalarios para la ONG española Fundación Recover, habla para VerificaRTVE desde Yaundé (Camerún). Confirma que muchos casos quedan fuera de las estadísticas sanitarias: “Hay mucha gente que tiene COVID-19 y no va a un hospital”. Añade que, con la excepción de los centros de las ONG como la suya, la salud no es gratuita y, por tanto, “solo van al hospital cuando pueden pagar y cuando no pueden aguantar más”.