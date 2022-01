Nesmith ha fallecido en su casa de Carmel Valley, California (Estados Unidos) junto a su familia tras un paro cardíaco, según la cadena de noticias CNN.

Hace tan solo un mes, el guitarrista estuvo sobre los escenarios junto a Dolenz en un concierto que organizaron en Los Ángeles para conmemorar los éxitos de la banda, ha recordado su representante, Andrew Sandoval.

"Compartimos muchos viajes y proyectos juntos a lo largo de 30 años, que culminaron con una gira de despedida de los Monkees que concluyó hace solo unas semanas", ha tuiteado Sandoval.

“It is with deep sadness that I mark the passing of Michael Nesmith. We shared many travels and projects together over the course of 30 years, which culminated in a Monkees farewell tour that wrapped up only a few weeks ago. pic.twitter.com/6aGfWWq0HN“