Muere Nino Castelnuovo, protagonista de 'Los paraguas de Cherburgo'

El actor italiano Nino Castelnuovo, célebre por protagonizar el musical Los paraguas de Cherburgo, ha muerto a los 84 años tras una larga enfermedad, según han informado su esposa, la actriz Maria Cristina Di Nicola y sus dos hijos, citados por la prensa italiana.

Nino Castelnuovo, nacido Francesco Castelnuovo el 28 de octubre de 1936, comenzó su carrera interpretando papeles secundarios en películas relativamente modestas a finales de la década de 1950, antes de aparecer en el clásico Rocco y sus hermanos (1960) de Luchino Visconti, con Alain Delon, Annie Girardot. y Claudia Cardinale. A partir de ahí, gozó de popularidad en su país natal, sobre todo gracias a la adaptación televisiva de la obra maestra de la literatura italiana Los novios, de Alessandro Mazoni.

Pero su fama se hizo mundial con por su papel del joven Guy, enamorado de Geneviève (Catherine Deneuve) en Los paraguas de Cherburg, película de culto de Jacques Demy, ganadora de la Palma de Oro de Cannes en 1964. El musical rompió los códigos del género al relatar básicamente la historia de amor de dos personajes comunes: una historia de aparente realismo envuelta en colores y en la célebre música de Michel Legrand. La influencia de la película todavía está vigente en películas reconocidamente deudoras como La La Land.

02.49 min El programa recuerda el 50 aniversario de esta estupenda película dirigida por Jacques Demy y protagonizada por Catherine Deneuve, Anne Vernon y Nino Castelnuovo

Castelnuevo no hablaba francés, aunque eso no era necesario: la película está enteramente cantada y tanto el actor como Catherine Deneuve estaban doblados por cantantes profesionales. Pese el pelotazo, Castelnuovo no se convirtió en estrella y su carrera se replegó de nuevo al cine italiano donde progresivamente fue teniendo menos protagonista hasta terminar refugiado en la televisión.

Anthony Minghella le incluyó en el reparto de El paciente inglés (1996) donde interpretó al arqueólogo D'Agostino. Su último trabajo data de 2016.