"Anna, Olivia, cuanta tristeza ha provocado vuestra muerte. Desde casa cruzaba los dedos como seguro hacían millones de personas deseando que ese monstruo no hubiera llegado a hacer lo que lamentablemente se confirmó la semana pasada". Así comienza la emotiva carta que Sergio, el padre de la menor presuntamente asesinada a manos de su madre en Sant Joan Despí, ha escrito a Beatriz Timmermans, la madre de las niñas de Tenerife.

En la misiva, que coincide con la convocatoria del minuto de silencio por la niña de 4 años en Sant Boi, ha expresado todo su "apoyo y solidaridad" a la madre de Anna y Olivia, a quien ha ofrecido su ayuda. "Puedo imaginar el terrible dolor que sientes ahora mismo", escribe, compartiendo el suyo propio por la muerte de su hija.

Así, Sergio cuenta que él perdió a Yaiza el pasado 31 de mayo cuando la madre, a quien reprocha que no respetase su vida, "se la llevó con el único objetivo de hacerme daño". Y añade: "Ella también es un monstruo. Todos lo son".

"El machismo es una lacra que debemos seguir combatiendo"

El padre de Yaiza aprovecha la carta para condenar el machismo, denunciando que éste utiliza a los "más inocentes" para hacer daño a las madres: "Es una lacra que debemos seguir combatiendo como sociedad. Sin relajarnos. Hasta conseguir erradicarlo. Hasta que todas las mujeres, hasta que todos los niños puedan sentirse seguros."

Asimismo, pide que ninguna otra niña sufra a manos de su padre o de su madre y que ninguna otra víctima caiga en el olvido. "Que se olviden de mí. Incluso que se olviden del monstruo, que espero que pase cuentas con la justicia. Que piensen en ella, en Yaiza", expresa en la carta.

"Me dicen que asuma que no había nada que yo hubiera podido hacer para evitarlo. Pero yo no puedo dejar de pensar en que le he fallado a mi hija. Perdóname, cariño, lo hubiera dado todo por protegerte de cualquier peligro. Los últimos días me he sentido arropado por familia, amigos y vecinos. Hoy su pueblo la recordará en minuto de silencio", continúa.Un minuto de silencio que, dice, le habría gustado que fuera antes, si bien agradece al ayuntamiento su cercanía.

"Hubiera preferido también que el resto de instituciones hubieran condenado unánimemente el crimen. Muchas optaron por no hacerlo. No es mi intención reprocharle nada a nadie porque supongo que no sentían que fuera necesario", dice Sergio. No obstante, asegura que huye "de lecturas políticas de ningún tipo" y señala que si alguien quiere utilizar a los niños para hacerlas "tendrá todo mi desprecio".

"Mi vida por volver a hacer un puzle a tu lado. Te quiero y te querré siempre", despide la carta Sergio en un mensaje hacia su propia hija.