El cantante estadounidense B.J. Thomas, conocido por su interpretación de la canción "Raindrops keep fallin' on my head", ha muerto a los 78 años a causa de un cáncer de pulmón en su casa de Arlington, Texas (EE.UU.), según han confirmado sus agentes a través de un comunicado de prensa.

Ganador de cinco premios Grammy entre 1977 y 1981, B.J. Thomas se hizo popular en 1966 con "I'm so lomesone I could cry", una versión del cantante country Hank Williams, a la que seguiría en 1968 "Hooked on a feeling", un tema que alcanzaría gran popularidad años después con su inclusión en la banda sonora de Reservoir dogs de Quentin Tarantino, aunque en la versión de los suecos Blue Suede.

Pero la fama le llegó con el tema "Raindrops keep fallin' on my head", compuesto por Burt Bacharach y Hal David y publicado en 1969 como parte de la banda sonora de la película Dos hombres y un destino, protagonizada por Robert Redford y Paul Newman. Gracias a esta oda al optimismo, B.J. Thomas ganó un Oscar y alcanzó lo más alto de las listas de Estados Unidos.

"Pocos artistas han dejado una huella más memorable en el panorama musical estadounidense que B.J. Thomas", destacan sus agentes. "Con su voz suave y rica y su inefable sentido de la canción, la vasta carrera de Thomas ha abarcado varios estilos, incluidos el country, el pop y el gospel", añaden en el comunicado.

Tras varios años de adicción a las drogas y al alcohol, en 1976 se produjo un "punto de inflexión" en su vida -según el comunicado de sus representantes-, con su conversión en cristiano evangélico. Fue entonces cuando se dedicó a la música gospel, estilo con el que cosechó un gran éxito, sobre todo con su álbum Home where I belong, que vendió más de un millón de copias. En el balance de su carrera, Thomas despachó más de 70 millones de discos en todo el mundo.

En marzo de este año, B.J. Thomas reveló que padecía una forma muy avanzada de cáncer de pulmón. "Solo soy un tipo entre otros. Tuve mucha suerte", afirmó el cantante.