Salón del Cómic de Barcelona'

Siempre tendremos 20 años, la crónica de la Transición de Jaime Martín bajo la poliédrica mirada de unos jóvenes de barrio, ha sido elegida Mejor Obra Española de los 39º premios Comic Barcelona, que han reconocido la trayectoria del veterano editor Antonio Martín con el Gran Premio del Salón.

En un acto telemático, la directora general de la entidad FICOMIC, Meritxell Puig, ha desvelado los ganadores de estos galardones, considerados los "goya" del cómic español, que también han premiado como Mejor Obra Extranjera a "Ventiladores Clyde" (Salamandra Graphic,) del canadiense Seth, y a Aroha Travé (Terrassa, 1985), como autora revelación.

El resto de premios han recaído en "Astro-Ratón y Bombilla nº5: retorno a una tierra desconocida" (Bang Ediciones), de Fermín Solís, como Mejor Obra Infantil Juvenil, y "Us", de Sara Soler, como Mejor Fanzine, mientras que "Lezo vol.1: Última batalla" (Espaldas del fin del mundo), de Ángel Miranda, Guillermo Mogorrón, Ramón Vega y Miguel Ángel Abad, ha obtenido el Premio de la Votación Popular.

Aunque este año, y por segunda edición consecutiva, Comic Barcelona no se celebra presencialmente, en la que es la principal cita del sector en España, FICOMIC ha aprovechado la inauguración de Comic On demand, la versión virtual del evento, para desvelar la nómina de unos premios que el año pasado no se entregaron, por lo que han podido optar a los mismos obras publicadas en 2019 y 2020.

'Siempre tendremos 20 años' A este última cosecha pertenece "Siempre tendremos 20 años" (Norma), novela gráfica con la que Jaime Martín clausura su trilogía familiar, que inició con "Jamás tendremos 20 años", Mejor Obra Española en 2017 del salón y "Las guerras silenciosas" y que ajusta cuentas con la Transición a través de una historia que destila cierta decepción por las promesas y los sueños incumplidos. Martín (Barcelona, 1966), que tiene un vínculo muy íntimo con el salón barcelonés -fue "autor revelación" en 1987, cuando empezaba en "El Víbora"- ha dedicado el premio "a toda la gente que hace, habla y lee tebeos, a ese colectivo friki o especial, o como se quiera llamar", ha señalado durante la ceremonia, de carácter casi doméstico, en la que se ha conectado con el resto de nominados por vía telemática. "Siempre tendremos 20 años" estaba nominada junto a "Carne de cañón" (La Cúpula), de Aroha Travé; "Primavera para Madrid" Autsaider Cómics, de Magius; "Regreso al Edén" (Astiberri), de Paco Roca, y "La cólera" (Astiberri), Santiago García y Javier Olivares. El jurado, formado por Antonio Altarriba, Ana Galvañ, Cristina Hombrados, Albert Mestres, Ulises Ponce, Álvaro Pons, Marika Vila y Antoni Guiral, ha reconocido también la monumental y claustrofóbica "Ventiladores Clyde", del historietista Seth, alias del canadiense Gregory Gallant, una obra a la que dedicó unos muy fructíferos veinte años, visto el resultado.