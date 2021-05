El presidente del Gobierno y la Asamblea de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha suspendido unos minutos este jueves la sesión plenaria que se estaba celebrando en la Cámara ceutí después de mantener un tenso enfrentamiento con el portavoz de Vox, Carlos Verdejo, y el que ha tenido éste con el resto de partidos a causa de la crisis de hace una semana. Verdejo ha acabado increpando a una diputada de Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) asegurando que nunca lograría representación en España sino, quizá, en "el reino de Marruecos" y un diputado del PP ha estallado acusándole de "sinvergüenza" y "racista" justo antes de que Vivas suspendiera el pleno.

Verdejo ha cargado contra la actuación de Vivas respecto a la "invasión" migratoria de Ceuta la semana pasada. "Me parece una vergüenza que usted no llamara para ver qué podía hacer por Ceuta", le ha respondido Vivas, quien ha defendido que "no ha habido pasividad" y ha defendido también la actitud del Gobierno central. "No le permito insultos, el enemigo no estaba en el Gobierno de la nación. Usted ha intentado incendiar Ceuta para más gloria del populismo", ha incidido.

A lo largo del debate, ha entrado también la diputada de MDyC, Fatima Hamed, ha increpado también al portavoz de Vox: "Lo que más le molesta a usted y a su grupo es tener que debatir y ver constantemente aquí en los plenos la pluralidad de la sociedad de Ceuta, porque le rompemos el discurso".

Vox, a la diputada Fatima Hamed: "Tendrá representación el reino de Marruecos" La respuesta de Verdejo ha sido la que ha terminado de dinamitar el pleno: "Nunca más usted va a tener una diputada en Madrid como tenemos nosotros y una senadora en Madrid como tenemos nosotros. Si acaso, la tendrá en el reino de Marruecos y no de España". Vivas ha instado al portavoz de Vox a retirar ese comentario, pero éste ha insistido: "No lo voy a retirar. Usted sí que le está haciendo un daño a Ceuta, es su culpa". Entonces, el consejero de Medio Ambiente, Yamal Dris (PP), ha confrontado a Verdejo: "Usted es un sinvergüenza y con este tipo de gente no se puede, es un fascista". "Este es el PP de Ceuta", ha respondido el portavoz de Vox justo antes de que Vivas declarara suspendido el pleno.