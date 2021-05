Vivir entre aguas fecales: el día a día de una familia alicantina

Rebosan desde un año en el sótano de su casa. Las aguas fecales se cuelan en el domicilio de una pareja de Callosa de Segura (Alicante) emanando un hedor que les está provocando muchos trastornos. Dice Bienvenida Ávila, la dueña, que sus “nietos no quieren venir a casa” y que a ella no le quedan lágrimas que verter. En ‘La Hora de La 1’ nos desplazamos al hogar de este matrimonio que espera que hoy mismo el Ayuntamiento de la localidad les brinde una solución.

Aguas fecales procedentes del alcantarillado público

El sótano de la casa de Bienvenida Ávila era el lugar escogido para las comidas familiares. Desde hace un año se ha convertido en una cascada de vertidos fecales procedentes del alcantarillado de este pueblo alicantino. “Todos tenemos miedo a la toxicidad de estos vertidos”, asegura la dueña de esta vivienda a TVE. Todo empezó en abril de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia, tras unos trabajos que realizó la concesionaria sanitaria del ayuntamiento de Callosa de Segura. Lejos de arreglar una rotura detectada -que se agravó con la DANA de septiembre de 2019- lo que provocaron, según este matrimonio, es que las aguas fecales se derivaran al sótano de su domicilio. “En ese momento percibimos malos olores, pero no entraba nada en casa”, reconocen. Ahora, confirma Ávila, “ni mis nietos quieren venir y eso no puede ser".

"Acuden insectos y las cañerías de cobre se han puesto negras. Es una toxicidad total ante la que hasta nos han advirtido los de la empresa de saneamiento”, explica la vecina de este municipio. A esto se suma un confinamiento en el que Ávila no ha podido dejar de llorar: “Si llorar hubiese sido la solución…”, se lamenta mientras asegura que ella y su marido están “empezando a aborrecer nuestra propia casa” y que ya no pueden ni "ni comer ni dormir, si no es a base de pastillas".