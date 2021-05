630 kilos de hachís y 28 detenidos, nueve de ellos en Málaga, además de en Cádiz, Almería y Galicia, de una red criminal que traficaba con hachís desde Marruecos y que ha resultado desarticulada en una operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Once detenidos y 425 kilos de cogollos de mariguana intervenidos en otra operación policial que ha desarticulado una red serbio-ucraniana afincanda en la costa malagueña. Son solo dos ejemplos de operaciones que se conocían a principio de esta semana.

Se informa de varias a la semana continuamente desde hace meses y es que, cuerpos policiales y Fiscalía Antidroga de Málaga constatan a RTVE los efectos de la presión policial del Plan Especial del Campo de Gibraltar: "El efecto globo se ha notado. Aquí siempre ha habido narcotráfico, pero sí que es verdad que el narcotráfico que había en Málaga es algo diferente al que se ha visto en el Campo de Gibraltar. Pero ahora se ha visto incrementado por esa presión que tenemos allí. Aumentan los alijos, aumentan los transportes, los go fast...", afirma el teniente Valadés, jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Málaga.

Las cifras lo avalan. La Memoria de la Fiscalía de 2020 habla de un 12% más de procedimientos judiciales incoados en Málaga por narcotráfico.

Y el Ministerio del Interior contabiliza 2.915 detenidos por narcotráfico y crimen organizado en la provincia de Málaga y 53.476 kilos de droga incautada -principalmente hachís, seguida de marihuana y cocaína- de enero a noviembre de 2020, son cifras alrededor de un 3% superiores al año completo anterior y pese a la pandemia. Y en apenas cuatro meses y medio de lo que va de 2021, solo la Policía Nacional ha desmantelado 32 grupos organizados en la Costa del Sol -en todo 2018 fueron 60-. La respuesta del Ministerio del Interior en julio pasado fue extender el Plan Gibraltar a las provincias limítrofes con mayores recursos.

Porque... me he inspirado un poquito en los cárteles...

# me lleve donde me lleve, # voy pasando Gibraltar.

-A efectos turísticos no. -Otra cuestión, no vamos a engañarnos

y no es por nada, pero te has ganado el corazón de los vecinos

-Esto no es un Medellín, no es la zona de México.

la Junquera o Irún? -No, no.

-A mí me han hecho varios pero yo he recuperado el mío.

y no te la puede jugar como un marroquí, que no tiene nadie.

si digo diez años no me quedo corto. -Esta operación, su importancia,

Así no. -Así no.

no hacer las cosas bien, por no hacerlas conforme a la ley.

sino que evito delitos donde no me siento cómodo defendiéndolos

y el caso no me ha compensado y no lo he cogido.

-También depende mucho de si el caso me atrae o no.

una orden de alejamiento... -Ya no me voy a librar más.

-Yo hago esto porque me da la gana y, porque me gusta vivir bien;

-Después he intentando... dejarlo, y no puedo.

-Yo lo he hecho por eso, que no tengan que seguir mis pasos.

¿Y no asusta, no te echa para atrás la cárcel?

es que me digan, me pongan,

He soportado el dolor que me ha hecho pesar

me he fortalecido y he sido yo mismo.

en la cual me he reconstruido interiormente,

que no... Que no van a cambiar, que se arriesgan

no tienen más remedio, a veces, de hacer lo que no deben.

-¡Loco! ¡Loco! ¡Loco! -No corras. No corras.

Claro, las embarcaciones no cesan, no paran,

Necesidad de recursos en la investigación

El Plan Especial del Campo de Gibraltar contempla un incremento de recursos que la Fiscalía Antidroga también reclama para Málaga. Solo Bentabol está dedicado a tiempo completo al narcotráfico -"y necesitaría al menos tres o cuatro fiscales más a tiempo completo"- en investigaciones que cada vez se tornan más largas y complejas, lo que da lugar a la puesta en libertad de investigados con alta probabilidad de reiniciar la actividad delictiva, o a que puedan producirse defectos de forma que den al traste con largas investigaciones.

Esa complejidad se produce especialmente en la investigación de la financiación de estos grupos criminales, a los que resulta vital cortarles las vías de financiación, y que ahora recurren también a las criptomonedas para blanquear. "Ahora mismo es bastante complejo poder hacer un seguimiento porque sobre todo los accesos a los monederos que existen en criptomonedas están muy, muy controlados, aparte de que muchos de ellos se encuentran en la 'deep web', por lo en la que la investigación de la policía se torna básicamente imposible", explica Bentabol.

Y es que la capacidad de ingenio de los 'narcos' no tiene límites y lo usan por supuesto también para ocultar la droga. "Cuando hablamos sobre todo de drogas sintéticas, como la cocaína o la heroína, tienen auténticos cracks para introducirlas y ponen droga en objetos de uso común que no te podrías imaginar. Yo lo he visto en camisas, lo he visto en langostinos hechos de cocaína... productos, que, como no tengas un perro que huela la droga, tú no sabes que eso es droga", afirma Bentabol.

También piden medios, en concreto un puesto principal de la Guardia Civil abierto 24 horas, alcaldes como el de Manilva, el último municipio malagueño limítrofe con el Campo de Gibratlar, donde han arribado 'narcolanchas' o incluso se han producido persecuciones de estas con helicópteros, como ha ocurrido en puntos de Estepona e incluso Marbella.

“O se van, o van a prisión“

Mario Jiménez es uno de los pocos regidores de la Costa del Sol que se atreve a verbalizar públicamente la preocupación: "No es plato de buen gusto para nadie, sobre todo ahora con las redes sociales, pues ver desembarcos, cargas de gasolina... Y es verdad que hoy en día no es solo un problema de Manilva, sino que se está viendo en otras localidades limítrofes (...). Se está dando una imagen de Manilva que no es la que debe ser, aunque yo tampoco quiero dramatizar porque son casos puntuales", defiende el regidor manilveño.

Con más o menos medios, el mensaje de la policía a los narcos es claro: "Nosotros vamos a seguir. No damos un paso atrás", afirma el responsable de la Guardia Civil.

"Nosotros estamos aquí y no vamos a dejar de trabajar y evitar que se asienten. O se van, o van a prisión", añade Rodríguez Puertas.