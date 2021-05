Hace cinco años (2015) una joven dibujante, Laura Rubio (Zaragoza,1995) nos sorprendía con su primer cómic largo, Zilia Quebrantahuesos (GP ediciones), en el que se basaba en leyendas de los Pirineos para narrar las aventuras de una joven guerrera. Un talento que se confirmaría con el cómic histórico Queronea (GP Ediciones), con el que consiguió el premio a la mejor obra aragonesa en el Salón del Cómic de Zaragoza de 2017. Ahora nos trae nuevas aventuras de esa joven baterou en Zilia Quebrantahuesos. El Fin Del Invierno (GP Ediciones), un cómic que debería figurar entre lo mejor de este 2021.

En su primera aventura Zilia conseguía matar a un terrible dragón y convertirse así en baterou, ¿cómo ha evolucionado el personaje desde entonces?. "Aunque para nosotros han pasado 5 años entre la primera aventura de Zilia y la segunda, para ella ha pasado menos de un año -nos cuenta laura-. Al fin ha conseguido aquello que tanto deseaba, que era formar parte de los baterou, los guerreros de los Pirineos que se encargan de mantener el equilibrio entre lo mágico y lo mundano. Y la encontramos con muchas ganas de demostrar lo bien que puede hacer su trabajo, pero más ocupada de prepararse para un torneo de tiro al arco que otra cosa".

En esta nueva aventura, Zilia tendrá que descubrir por qué los vientos han cambiado y solo traen hambre y hielo, lo que hará que la joven se cruce con otras criaturas míticas de los Pirineos. "En el primer tomo, Zilia salvaba a un pequeño pueblo de la amenaza de un dragón -nos cuenta Laura-. Esta vez, le toca salvar a todas las montañas y a sus habitantes de un invierno eterno. El primer tomo iba más sobre el fuego, y este va más sobre su contrario: el hielo".

"Como siempre -añade-, esta aventura de Zilia es externa y a la vez interna, y creo que la interpretación de la dimensión interna pertenece más a cada lector y cada persona. Para mí es muy bonito ver cómo las migas de pan que voy dejando son interpretadas por cada cual según su propia vida y su forma de ser. Y me parece que es muy bonito porque significa que la obra tiene su propia vida, que no es algo estanco sino que fluye y de ella cado uno toma aquello en lo que se refleja".

En esta aventura se encontrará con nuevos personajes. "Creo que el más importante de todos ellos es Bosne, el anciano ermitaño con el que Zilia se encuentra de casualidad … o no. Especialmente al principio y por la forma en la que se conocen, no se llevarán muy bien. Sin embargo, este personaje será una parte importantísima en la aventura de Zilia y en la evolución que ella tiene como personaje" -asegura Laura-. También se encontrará con nuevas criaturas del folklore aragonés: " Destacaría a los gigantes -añade la dibujante-. Pienso que es un mito muy interesante porque se encuentra en culturas de todo el mundo. En el Pirineo aparecen siempre vinculados con las altas cumbres, las nieves… de ahí nace la historia de El fin del invierno. Recupero también otros seres a los que ya pude dibujar en el primer tomo de Zilia, como las lamias o los diaplerones ".

"En este segundo libro -continúa-, he aprovechado además para dibujar máslugares históricos y reales que en el primero, por ser más breve tanto en desarrollo como en extensión, no pude: el castillo de Loarre, San Juan de la Peña… Eso sí, para hacerlos más reconocibles me he tomado alguna licencia artística, ya que en siglo XI no eran tal y como los vemos hoy".

"No me preocupa el estilo"

Hace cinco años Laura aseguraba que todavía no había encontrado su estilo. ¿Ya lo ha hecho? "Aunque desde fuera los demás sí que me digan que reconocen mis dibujos, yo no los siento tan reconocibles. Pero estoy cómoda con ese hecho y no le doy muchas vueltas al tema del estilo. Dibujo cómo me sale y como puedo, según la historia y lo que esta me cuenta. No lo sé, quizá incluso esa pueda ser una definición de qué es un estilo. Como sea, no es algo que me preocupe: tampoco aspiro a sentirme dueña de nada, y menos de una forma de dibujar".

Sobre sus influencias Laura asegura que: "En mis manos y en mi cabeza y en mi corazón confluyen fuentes casi infinitas: desde los años de carrera hasta los autores a los que admiro, pasando por libros, películas, videojuegos, personas, las cosas que he vivido, los lugares en los que he estado… Pienso que todo influye. En mi caso, siempre me han interesado cosas muy variadas, más de las que he podido abarcar".

"El tiro con arco por ejemplo, que es algo con mucho protagonismo en este cómic y que he estado practicando a rachas de distinta intensidad desde los 20 años. Así me ha pasado también con los artistas, ya fueran autores de cómic, pintores o ilustradores. Luego miro las obras de los autores que más me gustan y pienso que lo mío no se parece nada y que dónde están todos esos cómics que he leído, ja, ja, ja..."