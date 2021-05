A normalidade, máis preto

Alivio, pero tamén moita cautela. Así se reciben na rúa as novas medidas que substitúen o estado de alarma a partir domingo e dan un paso máis cara a normalidade. Este venres é último día no que os galegos temos que estar na casa antes das once da noite.

O toque de recollida atrásase mañá ás doce

O toque de recollida atrásase mañá ata as doce para que enlace xa co final do estado de alarma. A Xunta quere que a ampliación do horario da hostalaría comece tamén mañá. Os bares poderán abrir ata as once da noite e os restaurantes ata a unha da madrugada, iso sí, con reserva previa, rexistro da clientela e medidores de CO2.

“Estamos pendentes de que hoxe se publiquen as normas no DOG para coñecer todo con detalle, pero a priori contentos.Temos que ir pouco a pouco dando pasos para adiante e recuperando a normalidade”, celebra Alberto Moure desde o restaurante Marte, no casco histórico de Santiago. A poucos metros, Javier Calo, xerente do Farggi, sostén que hai que esperar “a ver como reacciona a clientela, porque a xente ten moito medo e sae pouco. Non serve de nada poder abrir máis horas se a xente non vén”.