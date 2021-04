'Beautiful Women': la época dorada de las pin-ups

Rita Hayworth, Marilyn Monroe, Jean Harlow, Bettie Page, Sophia Loren, Paulette Goddard... todas esas grandes estrellas también fueron pin-ups en algún momento de su carrerra. Las protagonistas de esas fotografías insinuantes que vivieron su época de mayor esplendor durante los años 40 y 50. El fotógrafo y experto en cultura popular, Guillem Medina (Barcelona, 1968) reúne a las modelos más icónicas de ese fenómeno, y sus fotos más conocidas, en Beautiful Women. Pin-ups & Bombshells inolvidables (Diábolo ediciones). Un fenómeno que, como nos comentará Guillem, sigue de moda en nuestros días.

Lo primero que le preguntamos es qué eran exactamente las pin-ups: "Por definición la pin-up era la chica cuya imagen aparecía en un poster que se clavaba con chinchetas (pin) en la pared, ya fuese en los barracones de los soldados, o en la habitación de un adolescente. Lógicamente al principio las imágenes (ya fuese ilustraciones o fotografías) eran más insinuantes que explícitas, y la imaginación del espectador hacía el resto. Con el tiempo las imágenes se fueron volviendo más explícitas, las chicas Playboy y todo el resto de revistas para adultos que aparecieron con posterioridad no necesitaban insinuar como en las décadas anteriores".

"Hollywood se apropió de la idea -continúa Guillem- y prácticamente todas las actrices principiantes que destacaron por su belleza pasaron por la etapa del “pin-upismo”, formaba parte de su promoción, las largas y continuas sesiones fotográficas, a veces eran fotos más glamurosas, y otras más en el estilo pin-Up, especialmente cuando se acercaban fechas concretas como Halloween, Navidades, Thanksgivin y otras festividades típicas de los Estados Unidos. La pin-up siempre se mostraba picara, descarada, a veces inocente, aunque mostrase tímidamente su ropa interior, pero nunca se trataba de un erotismo descarado ni mucho menos pornográfico".

"Otra destacada -añade- fue Betty Grable, cuyas piernas estaban aseguradas en un millón de dólares cada una . La Grable era el prototipo de rubia sexy y divertida pero que no molestaba a las mujeres. Era como la vecinita que es mona y tiene buen tipo, pero no piensas que te va a robar el marido. Marilyn Monroe en cambio tuvo una etapa de pin-up, al principio de su carrera , cuando todavía no era rubia platino ni le habían hecho todos los retoques estéticos, en que se dejó fotografiar con todos los atuendos posibles, incluso de torera! Cuando se hizo famosa se convirtió en una Bombshell a la que le salieron numerosas imitadoras: Jayne Mansfield, Mamie Van Doren, Diana Dors …. Se llegó a decir incluso que la vallisoletana Ágata Lys era la Marilyn española . Yo creo que todos los países tuvieron su propia Marilyn o al menos a una rubia sexy que hacía de actriz".

"Y no podemos olvidar -añade Guillem- los grandes nombres propios de la ilustración de pin-ups como Alberto Vargas, Gil Elvgren, George Petty, etc, destacando en esta lista una ilustradora Zoë Mozert , caso raro en este género. En la actualidad la más destacada es sin duda Olivia de Berardinis , magnífica ilustradora que ha sabido combinar el look del pasado con los estilismos más vanguardistas".

"El fenómeno de las pin-ups está más de moda que nunca"

¿Qué queda actualmente de las Pin-ups? "Creo que realmente el fenómeno Pin-Up nunca murió -asegura Guillem-, porque incluso cuando se acabó la época de los grandes estudios, allá por la década de los años sesenta, y Hollywood ya no creaba imágenes sexys con sus estrellitas principiantes, siguieron suministrándose fotos de actrices sexys. Los setenta mostraron un aperturismo tanto en las películas como en las revistas, después llegó el cine S, el X, la cultura Playboy etc. Actualmente el fenómeno pin-up sigue vivo y la modelo Betty Page es mucho más popular de lo que lo fue en sus años mozos. Hay una cierta mitomanía que ha crecido con los años, aunque recomiendo ver por internet sus “cortometrajes” y veréis como ni era la más guapa, ni la más sexy, ni la que se desnudaba con más gracia, pero a pesar de todo tenía un ángel especial que la hacía única".

"El pin-upismo sigue más de moda que nunca -añade Guillem-, su look sigue muy presente en editoriales de moda, en spots publicitarios o en el look de algunas cantantes (desde Katy Perry en sus inicios hasta Amy Winehouse en sus finales). Aunque se mezcla el look pin-up con otras tendencias: la música rockabilly, el culto a la estética de los 50s, etc. Y en medio de todo esto apareció la artificiosa Dita Von Tease, que cambió el color de su pelo, su forma de maquillarse y su figura para parecerse a las diosas del pasado. Dita no deja de ser una stripper con más o menos gracia que ha sabido sacarle mucho partido a lo que tiene. Y aunque actualmente si buscas por las redes sociales hay numerosas imitadoras de esta y de Bettie Page, no le llegan a la suela de los topolinos, al menos como imagen iconográfica. Dita se ha convertido en una celebrity y ha coincidido que su imagen es muy pin-up, pero vaya, en los ochenta también fue muy famosa una señora llamada Elvira que copiaba los looks de Morticia Addams pero en plan sexy. En una moda, y cada moda tiene sus iconos. El resto, son simples aficionadas".

​