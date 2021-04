El primer abrazo de la pandemia gana el premio a la foto del año en el World Press Photo

El primer abrazo, la fotografía del danés Mads Nissen que refleja la pandemia y sus consecuencias sociales, ha ganado el premio a la fotografía del año (y también el de la categoría de noticias generales) en los premios World Press Photo 2021, una edición que ha estado marcada por el coronavirus.

La imagen muestra el momento en el que Rosa Luzia Lunardi, una anciana de 85 años, es abrazada por la enfermera Adriana Silva da Costa Souza, en la residencia Viva Bem, Sao Paulo, Brasil, el 5 de agosto de 2020. Este fue el primer abrazo que Rosa recibió en cinco meses.

Es la segunda ocasión en la que Nissen consigue el premio a la mejor fotografía del año. La primera fue en 2015 por la imagen de una pareja gay compartiendo momentos íntimos en San Petersburgo.

“Just announced: the World Press Photo Foundation is proud to present the winner of the World Press Photo of the Year: ‘The First Embrace’ by Mads Nissen (@MadsNissenPhoto), @politiken/@panospictures! Discover the #WPPH2021 winning image: https://t.co/oSu2VbY8m4 pic.twitter.com/7oz37vRNBI“