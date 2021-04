Los que ya tenemos una edad recordamos esos inolvidables veranos leyendo Los Cinco y Los siete secretos, de Enyd Blyton. Grandes aventuras de misterio que disparaban nuestra imaginación. El guionista Antonio Sachs (Murcia, 1975) y el dibujante Ramiro Borrallo (Sevilla, 1985) recuperan ese espíritu de amistad, aventuras y misterio (pero con un tono más oscuro) en The secrets (GP Ediciones), un cómic sobre un grupo de antiguos amigos que deberán investigar el asesinato de uno de ellos.

"Siempre he tenido el gusanillo de escribir un thriller de misterio. Me encantan -confiesa Antonio Sachs (La chica del cementerio)-. De niño me enganché a la lectura con novelas como Los Cinco de Enyd Blyton o Los Tres Investigadores (VVAA). El título del cómic es un guiño a la serie de detectives Los Siete Secretos, también de Blyton, libros que en su momento devoré y me fascinaron en más de una ocasión".

"El thriller de misterio es un género sobreexplotado -continúa el guionista-, tanto que, a veces, al menos en mi caso, me transmite la impresión de que todo está como demasiado atado, como si el juego estribase en la simple tarea de encajar las piezas de un rompecabezas, de modo que opté por obviar los clichés y dar un mayor peso en la narración a elementos como la improvisación, el azar y la accidentalidad en el transcurso de la investigación; factores que contribuyen a dar credibilidad a cualquier historia".

En cuanto a sus principales influencias, Antonio las resume en dos: "Los Cinco y Patricia Highsmith. En The Secrets, como en las novelas de la Highsmith, no hay buenos ni malos, sino seres creíbles con sus debilidades, aspiraciones y maquinaciones, ya sean públicas o secretas".

Página de 'The secrets'

Todos son sospechosos Antonio resume así el argumento: "Una pandilla de viejos amigos de juventud vuelve a reunirse años después en una comisaría de policía. La razón: todos son sospechosos del asesinato de una amiga en común, Isla, cuyo crímen comienzan a investigar por su cuenta y riesgo". Como véis, los chavales de Los Cinco han crecido y ahora son adultos que ni siquiera saben hasta qué punto pueden fiarse los unos de los otros. Antonio nos presenta a los seis sobrevivientes que investigarán el asesinato de su amiga: "La protagonista principal es Moira, una asesina profesional. Me interesaban las implicaciones morales que pudiesen derivarse del hecho de que una asesina profesional investigase a un asesino en serie". "Otros protagonistas son: Atom, un detective aficionado; Troy, un mago industrial; Adaline, la dueña de una funeraria; Noëlle, una dominatrix de alto standing; y Cosmo, un ex agente de las fuerzas especiales" -añade el guionista-. Y, por supuesto, no podemos dejar de mencionar al misterioso asesino al que se enfrentan y que nos describe Ramiro: "Mi referente a la hora de crearlo es, como diría Jung, la sombra del individuo. De alguna manera es la encarnación del mal o todo lo malo que reprime y reside en el inconsciente del ser humano. En este sentido, el villano aparece como el espejo donde se miran los personajes siendo la némesis de cada uno de los protagonistas". Página de 'The secrets'

¿Y si Scooby Doo chocará con la realidad más enfermiza? En cuanto al mundo en el que se mueven los personajes, Antonio lo define como: "El mundo real: un mundo caótico, urbano, desangelado y, por encima de todo, accidental". Ramiro Borrallo (SON, Apocalysis girl), es el encargado de crear ese mundo, en el que todo está pensado para intrigarnos: "Como se podrá observar, la línea del dibujo se va transformando a medida que la historia va transcurriendo. Al inicio, todas las figuras están estilizadas con un trazo limpio. Esto es, para que el lector realice al mismo tiempo un viaje junto a los protagonistas. El ejercicio consistiría en partir desde una esfera más amable, a pesar de encontrarnos con la muerte, hasta un terreno pantanoso, crudo y sangriento". "El ejemplo para comprender esa transición es Scooby Doo -añade el dibujante-. Digamos que es como si los protagonistas de Scooby Doo chocarán abruptamente con la realidad más enfermiza y violenta. El ambiente, por tanto, se va oscureciendo hasta el punto de confundir y ocultar algunas partes del escenario. El trazo es más duro, enérgico y descontrolado que busca acompañar una situación caótica". Página de 'The secrets'

Un "descenso hacia el infierno" Ese dibujo no nos intrigaría tanto sin el estupendo uso del color que hace Ramiro: "El coloreado o la ausencia de éste, como en casi todas las manifestaciones artísticas es fundamental. Pienso que la oscuridad más rotunda ayuda al lector a sentir ese descenso hacia el “infierno”. Caminar entre tinieblas sin apenas luz provoca angustia y ansiedad como la que tienen los protagonistas, tal y como realizan algunos videojuegos que intentan transmitir misterio e incluso pánico". En cuanto a sus inlfuencias visuales, Ramiro nos comenta que: "A lo largo de los años me he creado una pequeña biblioteca donde acumulo todos los comics que de alguna manera considero mis referentes. Están por ejemplo, Jakub Rebelka, Ian Bertram, Daniel Warren Johnson, etc. en este cómic en concreto, Mignola me ha servido para conseguir un ambiente más tenebroso. El cine me inspira, pero trato de aprender de los códigos y el lenguaje propio del cómic". Destacar la intrigante portada en la que el cadáver de la asesinada parece dirigirse a los lectores. "Esa portada surge como un guiño al personaje de Laura Palmer -nos comenta el dibujante-. La chica guapa envuelta en plástico que atrae todos los interrogantes habidos y por haber. Ese personaje tan importante en Twin Peaks que actúa más desde la ausencia que desde la presencia. Esa ha sido mi intención con Isla, además de mostrar esa dualidad entre vida-muerte e incidir en lo oculto, por eso el asesino asoma desde dentro del personaje como el mal que reside y que antes comentaba". Portada de 'The secrets'