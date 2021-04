Se aplaza el juicio por los seis mineros fallecidos en León hace ocho años: "Era un accidente anunciado"

Siete años, cinco meses y diez días han pasado desde que los mineros Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, Orlando González, José Luis Arias y Roberto Álvarez fallecieran mientras trabajaban en el pozo Emilio del Valle en Llombera de Gordón (León). El suyo, fue uno de los mayores accidentes en la minería de la región. Hoy ha comenzado el juicio -que se prevé dure un mes y medio-, y cuya primera vista ha sido suspendida a la espera de que se compruebe si los acusados tenían seguro de responsabilidad civil como han alegado durante la jornada. En ‘La Hora de La 1’, nuestra compañera Maitane Bermejo, ha hablado con algunos de los familiares que han insistido, desde la puerta del juzgado, en que “La correcta colocación de los sistemas de ventilación hubieran evitado la privación de oxígeno y, en consecuencia, que perdieran el conocimiento en poco más de un minuto”.

28 de octubre de 2013: “un accidente anunciado”

El hundimiento de una bóveda cargada de carbón en una zona con gas metano que provocó un escape de gas grisú, causó la muerte por asfixia de los trabajadores en poco más de un minuto. Entre ellos estaba Roberto Álvarez, que era el más joven de todos. Vivía a unos escasos 20 minutos de la mina. Su hermano, Jesús Álvarez, era vigilante de la explotación en ese momento por lo que dice recordar a la perfección todo lo que pasó. “Nadie me va a contar lo que ocurrió porque yo estaba allí”, ha asegurado a TVE y ha añadido que: “fue una imprudencia total”. El padre de Manuel Moure, otro de los mineros, ha contado por su parte que han sido años muy duros y que “perder a un hijo no se puede explicar. Más de la forma que fue. Si cada uno se hubiese preocupado de su función, esto no habría pasado”.

01.10 min La Hullera Vasco Leonesa está investigando las causas del escape de gas que ha provocado la muerte de seis mineros en una mina de carbón en León, según un comunicado en el que atribuye el accidente a un repentino escape de grisú. El grisú es gas metano que se forma dentro de una capa de carbón. Si el gas se desprende lentamente es más facil de controlar, pero también puede salir de golpe y en grandes cantidades cuando la capa de carbón en la que está atrapado se va desgastando. Es lo que se llama desprendimioento de metano.

Antonio Blanco, a sus 42 años, estaba a punto de prejubilarse. Francisco, un amigo suyo, ha comentado que “ellos sabían que era muy peligroso porque se quejaban todos los días”. Todo este tiempo también pesa para la familia de Orlando González que murió a los 44 años. Su hermano Mannuel ha recordado que, a pesar de ser uno de los primeros fallecidos, fue el último cuerpo que encontraron tras el rescate.