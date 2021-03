El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha sostenido este viernes que a su Gobierno no lo mueve el "odio", ni la "venganza", sino el afán de justicia, en su primer pronunciamiento, aunque no de forma explícita, sobre las acciones judiciales contra la ex mandataria interina Jeanine Áñez.

"No nos mueve el odio, no nos mueve la venganza, lo que nos mueve es un afán inquebrantable de justicia en el país", ha afirmado Luis Arce al participar en la inauguración en La Paz de un congreso de la Confederación de Mujeres Campesinas e Indígenas Bartolina Sisa.

En su discurso, el gobernante ha pedido a las mujeres tener "como un elemento principal y eje de discusión" en su congreso lo que ha calificado de mentiras sobre el fraude en las elecciones fallidas de 2019 y que para su Gobierno y el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) fue un "golpe de Estado" contra el expresidente Evo Morales.

También recordó que durante la campaña electoral, las afiliadas a este sindicato afín al MAS le decían que lo que más deseaban "es justicia" por los sucesos violentos de 2019, en los que murieron 36 personas, según la Defensoría del Pueblo.

Arce ha alertado de un supuesto intento de sus detractores de "disputar el poder al pueblo boliviano", y ha advertido de que "no lo vamos a permitir" porque quienes están con su Gobierno "somos mayoría".

El mandatario ha agradecido a las indígenas y campesinas su ayuda para "recuperar la democracia", y les ha pedido que mantengan la "unidad" que permitió al MAS volver a la Presidencia en las recientes elecciones generales.

“[Hilo] Estamos honrados de participar en la inauguración del XVII Congreso de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de #Bolivia - Bartolina Sisa. Valerosas mujeres del pueblo que son vanguardia de nuestra Revolución Democrática y Cultural. pic.twitter.com/8wLxA5eGGR“ — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) March 19, 2021

"Nos tienen miedo cuando estamos unidos, nos tiemblan cuando estamos unidos, por eso es que nuestro pedido es que de este congreso salgan ustedes nuestras hermanas, nuestra próxima directiva unida, fortalecida", ha añadido.