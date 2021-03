“Duke Ellington decía que hay dos tipos de música: la buena y toda la demás”. La cantante y compositora Noa (Tel Aviv, 1969) recuerda la cita del maestro de jazz como una divisa: no todo vale lo mismo. Si en su anterior trabajo recordaba a Johann Sebastian Bach, ahora quiere apuntar a la gran tradición musical americana del siglo XX.

Junto a su inseparable guitarrista, Gil Dor, se ha lanzado al repertorio jazzístico versionando de Cole Porter (“Anything goes” o “Every time we say goodbye”), Jimmy Van Heusen (“Darn that dream”) o incluso Leonard Bernstein (“Something's Coming”). La primera versión, "My funny valentine", se estrenó en febrero y el disco completo saldrá en abril.

Su último concierto antes de la pandemia fue en el Palau de la música de Barcelona. Tras un año sabático, salpicado de directos en redes sociales, el viernes regresó a la música en vivo. “Fue bonito, pero tampoco una fiesta: ha muerto mucha gente “, explica desde Tel Aviv.

El título Afterallogy homenajea a todos los temas de jazz de los 50 y 60 terminados en “logy”. “Muchos de esos músicos venían de orígenes humildes y pertenecían a grupos étnicos demonizados durante la lucha por los derechos civiles. Esa terminación remitía a los científicos y a lo académico: era como elevarse mientras la sociedad les empujaba hacia abajo”, explica. “Era una bonita forma de empoderarse: sabían lo que valían porque eran algunos de los mejores músicos del mundo”.

Educada en Estados Unidos, Noa siente suyo ese patrimonio. “Mi pasión de niña eran los musicales de Broadway y la mayoría del repertorio de jazz viene del teatro musical, que es algo que mucha gente no sabe. Mi primer concierto en 1990 fue un concierto de jazz y Gil y yo tocamos algunas de estas canciones. Mi primer disco lo produjo Pat Metheny y el anterior a este Quincy Jones, que son dos grandes músicos asociados al jazz. Nunca he querido ser cantante de jazz, pero forma parte de mí”.

Afirma que solo tiene sentido versionar un tema cuando hay algo que aportar. “Por ejemplo ‘Something's Coming’ (del musical West Side Story) es una elección poco común, pero es una canción increíble: tiene armonías y melodías que son típicos del jazz, ritmos extraños, pasajes sofisticados. Es una obra de orquestra y el arreglo de guitarra de Gil es único”.