Las autoridades haitianas han cifrado este viernes en 25 el número de fallecidos durante una fuga de la prisión de Croix-des-Bouquets, cercana a la capital, donde este jueves se produjo un sangriento motín.

Entre los 25 muertos hay seis presos, además del jefe de la prisión, Paul Hector Joseph, y varios ciudadanos atacados por fugitivos huidos del centro penitenciario, ha informado el secretario de Estado de Comunicación, Frantz Exantus, durante una breve conferencia de prensa.

Según las autoridades, la Policía Nacional continúa buscando a unos 200 reclusos que permanecen fugados, mientras que ha logrado detener a 69 reos evadidos de la prisión.

Entre los fugados figura Arnel Joseph, uno de los principales cabecillas de bandas armadas de Haití, quien ha sido abatido este viernes por la Policía Nacional en Lester (Artibonite), cerca del Tribunal de Paz cuando, al parecer, se dirigía a reencontrarse con su grupo armado.

Considerado uno de los bandidos más peligrosos del país, Joseph era conocido por los métodos violentos con los que su banda controlaba la barriada de Village de Dieu, en Puerto Príncipe.

Arnel Joseph fue detenido en julio de 2019 después de meses de persecución y permanecía en prisión preventiva en Croix-des-Bouquets a la espera de ser juzgado por homicidio y otros cargos, hasta que este jueves se escapó tras el sangriento motín.

La Oficina de Protección al Ciudadano, a través de un comunicado, afirmó el jueves que la cárcel de Croix-des-Bouquets "fue objeto de una evasión espectacular", en la que "decenas de presos tuvieron tiempo de franquear los muros de la prisión".

El presidente de Haití, Jovenel Moise, ha condenado el suceso este viernes a través de su perfil de Twitter: "condenamos la fuga de Croix-des-Bouquets e instamos a la población a mantener la calma". La Policía Nacional "recibe instrucciones de tomar todas las medidas necesarias para controlar la situación", ha añadido.

“We CONDEMN the CROIX DES BOUQUETS jailbreak and urge the population to remain calm. The #PNH is instructed to take all measures to bring the situation under control.#Haïti“