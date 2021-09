Los casos de adicción al juego on line y a las apuestas deportivas aumentaron un 52 % en los centros de rehabilitación durante el año pasado, lo que convierte esta dependencia en la que más que ha crecido, pese a que las drogas tradicionales, como el alcohol y la cocaína, continúan siendo el principal motivo por el que acuden los españoles a estos centros en busca de un tratamiento.

Así se extrae de un estudio realizado por la Red de Atención a las Adicciones (UNAD) en colaboración con el Colegio de Sociólogos, en el que se ha encuestado a 48.000 personas atendidas en 131 entidades diferentes y que pertenecen a esta red.

"La tendencia la tenemos muy clara y son las adicciones sin sustancia. La heroína tuvo su tiempo en los años 70 y 80, la cocaína y otros estimulantes mandaron hasta el 2010 y, a partir de ese momento, comenzaron las adicciones sin sustancia, y sobre todo el juego", ha explicado Francisco López, sociólogo y coordinador del proyecto, según recoge la agencia Efe.

El estudio, que ha sido presentado este martes en la sede del Plan Nacional Sobre Drogas, destaca también que el 41% de las personas tratadas por cualquier tipo de adicción el año pasado eran nuevos casos, lo que, para López, es una cifra "alarmante.

¿Cuál es el perfil?

"No hay una única foto, hay múltiples rostros", ha abundado el presidente de UNAD, Luciano Poyato. No es fácil delimitar el perfil de los que sufren problemas de adicción y dependencia: en el caso de las adicciones sin sustancia, suelen ser personas de entre 26 y 41 años, que poseen deudas y créditos pendientes, con descendientes a su cargo y que habitan en el domicilio de sus padres. Según el sociólogo, se está produciendo un "silencio clínico" y las personas adictas no reconocen que lo son, tal y como ocurría con la cocaína.

Las máquinas tragaperras fueron la adicción más frecuente entre casi la mitad de las personas atendidas por este problema. Sin embargo, en cuanto a distinción por géneros, el 62% de las mujeres tratadas sufría dependencia por el bingo, mientras que más del 50% de los hombres demandaron tratamiento por las apuestas deportivas, tanto a través de internet como presencial. De hecho, no se ha registrado en el último año demanda de tratamiento por parte de mujeres por esta causa.

En cualquier caso, las drogas tradicionales no han dejado de ser una de las principales causas por las que los españoles acuden a los centros de rehabilitación. Siete de cada diez personas atendidas son policonsumidoras, y las sustancias más consumidas son el alcohol y la cocaína, aunque los hombres también hacen uso de la heroína, que ha aumentado un 9%.

"La heroína es una de las drogas que en estos momentos empieza a consumirse de nuevo por su precio", ha alertado Francisco López en declaraciones de RTVE.