La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este viernes que la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) analizará qué "sinergias" se pueden "aprovechar" entre RTVE y la agencia de noticias Efe para lograr "una mayor eficiencia y una mayor reducción de costes, que a veces se duplican".

Sáenz de Santamaría ha respondido así al ser preguntada, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, por el futuro de la radio y la televisión públicas y sobre si el Gobierno se plantea la fusión de RTVE y la agencia.

La vicepresidenta del Gobierno ha anunciado que la SEPI tiene una "importante labor que hacer" para analizar cómo pueden "interactura mejor" la agencia de noticias Efe y RTVE. El objetivo es ser "mucho más eficientes" y "ahorrar costes al contribuyente en el funcionamiento entre ambas".

"Estamos trabajando y vamos a plantear la posibilidad de ciertos servicos compartidos de ciertas economías de escala que se producen que hoy por hoy se desaprovechan. Y aquí no estamos para desaprovechar el más mínimo euro", ha subrayado Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros.

El fin es una "reducción de costes entre ambas entidades" para conseguir una "mayor colaboración y coordinación entre ambas".

Elección del presidente de RTVE y auditoría

La número dos del Gobierno ha señalado que "en primer lugar" hay que renovar el Consejo de Administración y elegir al presidente de RTVE, un puesto vacante desde la dimisión de Alberto Oliart el pasado mes de junio. Para ello será necesario llegar a un acuerdo con el PSOE.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, se han dado de plazo hasta el 30 de junio para renovar estos cargos entre otros pendientes como el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas.

Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado, no obstante, que no tiene porqué agotarse ese plazo porque al Gobierno no le gusta agotar los plazos y está actuando con "agilidad".

El presidente de RTVE tiene "cosas importantes que hacer" como la aprobación de las cuentas anuales, que los consejeros no pueden aprobar, y hacer de "forma ordenada el acuerdo de no disponibilidad de gasto" que en el caso de RTVE asciende a 200 millones de euros de un presupuesto total de 1.200 millones, ha señalado la portavoz.

Sáenz de Santamaría ha vuelto a subrayar, como anunció en el Congreso de los Diputados, que es "necesario" realizar una auditoría de costes en RTVE.