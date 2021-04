¿Qué hace Daniel Brühl entre tantos malos?

Parece que al Goya al mejor actor protagonista le va el perfil canalla y si no repasemos: Coronado poli malo, Banderas científico loco y vengativo, Tosar perturbado dispuesto a todo por lograr sus demoníacos objetivos hundiendo al prójimo. Los malos siempre venden pero cabe preguntarle a Daniel Brühl ¿qué hace un chico como tú entre un reparto como este?.

¿Triunfará el bien sobre el mal? en este caso,difícil. En estos casos siempre pienso que es una lástima que se tenga que votar por uno y no se pueda premiar a los cuatro o hacer un "Frankestein"con todos ellos que son tan buenos y unos tipos estupendos.

Pero como hay que mojarse, creo honestamente que este año el Goya debería llevárselo a casa José Coronado. Me parece que está insuperable en No habrá paz para los malvados y que se adueña completamente de "Santos Trinidad", ese inspector de bajos fondos que, aunque está de vuelta de todo, aún le puede dar un toque a algún asunto turbio de los que el maneja como nadie.

Nada que envidiar a muchos personajes, de características similares, vistos en películas americanas. En San Sebastián nos llevamos todos un chasco cuando el Jurado le dió la espalda porque la calidad del trabajo salta a la vista y, a día de hoy, sigue siendo el gran favorito.

El rol no se le va en ningún momento y eso que estos personajes de composición siempre conllevan el riesgo de pasarse, pero él lo clava. A Coronado, que ya tiene en la hucha nuestro Sant Jordi y el Forqué, le ha llegado la hora de que le premien también con "el cabezón". Con Enrique Urbizu, su director,h an llegado a una compenetración admirable.

Además, Coronado -Jose para los amigos- es un actor que se ha curtido paso a paso y se ha desencasillado de guapo oficial, lo que siempre es de valorar, con un Goya, por ejemplo.

Banderas ha perdido muchos trenes

Con todo el dolor de mi corazón me parece que Antonio Banderas, si se cumple la previsión, va a seguir sin el Goya este año, algo realmente increíble, pues no es sólo uno de nuestros actores más internacionales, sino que además ha hecho un montón de películas destacadas, varias con Almodovar.

Desde mi punto de vista, ha perdido ya demasiados trenes en los andenes y sería muy triste que le dieran el Oscar antes que el Goya .Aunque en La piel que habito, Pedro Almodóvar, le ha atado corto y le ha quitado todo el encanto de su "sonrisa latin lover", que tan bien aprovechó entre otros Woody Allen, el actor malagueño resuelve su papel con valentía y con toda la convicción que le permite una situación tan extravagante como la que plantea el film.

Si no cede terreno,Banderas pondrá el Goya en sus vitrinas ,si no en este 2012, lo antes posible. Con paciencia, todo llega. Es evidente que el bueno de Antonio no lo necesita para proseguir en su exitoso camino pero, aunque ya dicen que nadie es profeta en su tierra ¿a quien amarga un dulce?.