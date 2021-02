Corralito, corralón... acorralados, indignados!

Se cumplen ya 10 años del famoso “Corralito financiero” argentino, pero, probablemente, por la repercusión que tuvieron aquellos cacerolazos, lo estemos recordando más en España y en otros países que, aquí, en Argentina.



Las pesadillas, quizás, mejor olvidarlas. Para Osvaldo Rugger, aquel diciembre de 2001 fue ciertamente el comienzo de su peor pesadilla. Autónomo, dedicado al comercio de vinos, vio desaparecer sus ahorros. Estaban en una cuenta corriente de la que era titular su madre, que -con más de 90 años- moría el año pasado sin ver restituidos aquellos depósitos que, literalmente, se esfumaron.



Él sigue intentando, una década después, que le devuelvan el 100% de su dinero y por la vía judicial. No ha tenido suerte ni con los abogados ni con los jueces que le tocaron en el pasado. Tampoco fue como otros que aceptarían cobrar en bonos a años vista ó el canje de sus depósitos en dólares por pesos devaluados. Eran opciones personales, según la necesidad. Algunos tiraron la toalla. Otros se quedaron en el camino: “Hubo gente que se enfermó, de estrés, psíquicamente, que tuvo muchos problemas aparejados a la salud, gente que se ha suicidado…”, nos cuenta en su casa de Buenos Aires.



Recuerda cómo hicieron oídos sordos a sus demandas incluso cuando llegó a encadenarse a la puerta de una sucursal bancaria del Banco Francés del centro de la capital.



Oficialmente, la conversión a pesos de los depósitos en dólares afectó ahorros por valor de 46.000 millones de dólares y fueron 70.000 los clientes de bancos que emprendieron acciones judiciales. Osvaldo Rugger habla de que la pesadilla alcanzó a 270.000 ahorristas.

Medidas desesperadas

El corralito, la limitación de efectivo en banco, fue una de las primeras medidas desesperadas que tomó el presidente De la Rúa, que –para comienzos de aquel mes de diciembre- ya había recuperado para Economía a Domingo Cavallo, el padre de la Convertibilidad. La paridad dólar/peso del tándem Menem-Cavallo se mantenía desde hacía 10 años, se había convertido en una ficción, pero no se quería devaluar la moneda nacional. Y el objetivo era también poner freno a la fuga de depósitos que venía produciéndose desde hacía tiempo en una Argentina ahogada por la recesión y el aumento indiscriminado de la deuda.



No sirvieron de nada las llamadas a la calma –en cadena nacional- tanto de De la Rúa como de Cavallo, que quería impulsar el uso de cheques y tarjetas de débito y, de paso, blanquear la economía sumergida. El sistema se colapsó. Las cuentas quedaron congeladas, como si nunca hubieran existido. Retumbó el sonido de las cacerolas. Y llegaron las huelgas masivas en un ambiente ya de paro y pobreza desbocados. Y se incrementaron las protestas. Porque llegarían, además, otras medidas poco populares.

“No hay salida de la crisis que no pase por un modelo de crecimiento“

“A Argentina le propusieron –y el gobierno de aquel momento creo que erróneamente aceptó”, nos contaba hace un par de días el exministro de Economía (2202-2005) Roberto Lavagna, “rebajar los sueldos y las pensiones un 13%, despedir personal, subir los impuestos… Muy similar a lo que hoy sucede con Grecia. Pero no hay salida de la crisis que no pase por un modelo de crecimiento. Los modelos recesivos, de ajuste, lo único que hacen es empeorar las cosas”.



Por aquel entonces, Lavagna era funcionario en Bruselas y, desde allí, veía que las decisiones políticas que se tomaban en su país no eran las correctas. El “Corralito” llevaría, definitivamente, a una tensión social que –en torno al 19 y 20 de diciembre- provocaría la muerte de varias decenas de personas en la calle y con la declaración del estado de sitio en todo el territorio. De la dimisión de De la Rúa, a la asunción como nuevo presidente de Alberto Rodríguez Saá, que acabaría declarando la suspensión de pagos de la deuda privada. Sin los apoyos necesarios, su renuncia –a la semana, a las puertas del Año Nuevo- conduciría a la emergencia de un nuevo Jefe de Estado y ese fue Eduardo Duhalde, que nada más comenzar el 2.002 pondría fin a la Convertibilidad y devaluaría el peso. El sistema quedaría “pesificado” por Ley. Lo llamaron el “Corralón”.