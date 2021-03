El Movimiento 15M ha vuelto a convocar a la ciudadanía en muchas plazas de ciudades y pueblos españoles. La cita no ha conseguido el seguimiento de la jornada de reflexión del 21 de mayo , tras una campaña en la que los indignados se han mantenido en un segundo plano.



En la simbólica Puerta del Sol desde las 11 de la mañana se ha podido escuchar la opinión de cerca de un centenar de personas, convocados por la asamblea de Alcorcón. Por la tarde, se ha celebrado una "carta abierta al próximo presidente ", organizada por la comisión de política a corto plazo, que ha vivido un momento de máxima concentración entre las ocho y las nueve de la tarde, en el que se han concentrado más de 500 personas.



Entre los mensajes que se han podido escuchar en Sol han destacado los referidos a la corrupción, el fraude fiscal o al poder de los mercados, manteniendo así las reivindicaciones esenciales del Movimiento. Entre los muchos mensajes que se han podido escuchar, como "si hay que reflexionar que quiten los carteles de campaña de las calles", "que los políticos lean más libros, para que no tengan faltas de ortografía en sus carteles electorales", o la exigencia de "transporte público gratuito para los parados", también se han oído multitud de canciones con letras adaptadas en contra de los recortes en sanidad y educación.

La reunión de indignados ha transcurrido durante toda la jornada con una escasa presencia policial y en una absoluta normalidad , a pesar de la prohibición de la Junta Electoral de la reunión en Sol de la concentración convocada por el Movimiento.

Reclamaciones en las mesas electorales

El colectivo Democracia Real Ya ha promovido por la red la reclamación en las mesas electorales en contra del sistema electoral. Sin embargo, la Junta Electoral Central se ha dirigido a los presidentes de mesa, en las que explica que los votantes solo pueden reclamar la identidad de otro votante o a la negativa de la Mesa a acreditar el ejercicio del derecho a voto.



Preguntada por estas reclamaciones Camino, miembro de Democracia Real Ya, ha asegurado a Europa Press que se trata de un "derecho" que tienen los ciudadanos para "reclamar cualquier cosa que no te parezca bien de las elecciones", aunque "la Junta Electoral ha dicho que las reclamaciones no se podían hacer". "Al haberlo prohibido no sabemos qué se va a poder hacer y qué no", ha apuntado.



Por otra parte, Camino, que ha asegurado que el día de las Elecciones Generales "cada uno hará lo que considere" , ha detallado que el trabajo del movimiento 15-M "va por otro lugar muy distinto al calendario que marca la política tradicional".



Otro participante en la concentración de Sol, Pedro, ha explicado que van a ejercer la jornada de reflexión "de forma activa" pero sin pedir el voto o la abstención "para nadie", ya que cada persona tiene que ejercer su derecho a votar "de forma libre" . "Llamamos a la gente a que reflexione sobre qué es la democracia de verdad, es decir, la democracia no se puede basar en ejercer tu voto cada cuatro años", ha señalado.