¡26 años! lleva Kim realizando sus divertidas parodias cinematográficas en la revista El Jueves, unas páginas que se encuentran entre lo mejor del humor español y que ahora se recogen en el libro Las pelis de tu vida (Diábolo ediciones), una divertida forma de recordar las películas de más éxito de los últimos años.

"Me lo he pasado muy bien haciendo esas parodias, asegura el dibujante, era muy divertido y creo que eso se transmite. Cuando tu te ríes el primero la cosa funciona y la verdad es que me sorprende que aguanten tan bien después de tantos años".

Unas parodias inspiradas por las que aparecían en la famosa revista de humor MAD. "Mad siempre me gustó mucho, y las parodias de películas que hacían en esa época eran fantásticas"

"La primera que hice, continúa Kim, fue Memorias de África, en 1985, pero no aparece en el libro porque la considero una prueba. Era en blanco y negro y el dibujo no me convence. Luego las fui haciendo a color e invirtiendo cada vez más esfuerzo. Tardaba hasta dos semanas para tres páginas. Y así casi hasta hoy, porque la última ha sido la de Torrente 4 (2011)".

Muchas páginas se han perdido El Premio Nacional del Cómic por El arte de volar (Astiberri) y superventas con Martínez el facha (El Jueves) asegura que lo más complicado ha sido rescatar las páginas, ya que "soy un desastre y he perdido casi todos mis dibujos". "Cuando me llamó Lorenzo (el editor de Diábolo) y me preguntó que si conservaba las páginas le dije que sí, porque es de las pocas cosas que he guardado. Las tenía en un sobre y al final logramos rescatar unas 60 películas. Yo tenía mis dudas sobre si le interesarían a alguien o estaban muy desfasadas, pero como casi todas las películas que he parodiado se siguen pasando por la tele creo que siguen resultando divertidas". "De hecho, acabo de recibir el libro y me lo he leído casi del tirón, ¡y me he reído mucho!. Creo que aguantan muy bien aunque en algunas se hable de política y tengas a Aznar como el Zorro en vez de a Banderas (O como el presidente de Air Force One, en vez de Harrison Ford" "Entre las páginas que no hemos encontrado, recuerdo con mucho cariño las de El soldado Ryan. Debí prestar los originales a alguna exposición y deben estar por ahí perdidas. Y de La guerra de las Galaxias he parodiado cinco películas y sólo hemos encontrado dos o tres".

"No soy buen caricaturista" Kim confiesa que no se considera "buen caricaturista". "Pero ahora que he vuelto a ver las páginas, creo que los personajes se parecen mucho". "Antes me compraba todas las revista de cine, pero casi todas llevaban las mismas fotos y al final me tenía que ir con mi cámara al cine a hacer fotografías de la película. Ahora con internet es mucho más fácil, tienes un montón de documentación". "Sigo yendo mucho al cine, porque me gusta mucho, pero ya no me encuentro demasiadas películas que me apetezca parodiar; y además me cuesta sacar tres semanas para dedicarlas a eso". Aunque, cuando le mencionamos Tintín, su cerebro empieza a trabajar al instante: "Sí, Tintín habría que hacerla"

"No hay tanto sexo" Las películas de tu vida se abre con una pequeña broma, una carta en inglés en la que Steven Spielberg critica las parodias de Kim por irrespetuosas y por emplear demasiado el sexo y amenaza con demandarles. Sin embargo, en la traducción que aparece justo debajo todo son halagos hacia el cómic. "Todo el libro es una gran broma", asegura Kim. "Además, continúa, no hay tantas que acaben en sexo, pensaba que había más. Como todas las películas americanas son tan dignas y carcas te apetece reírte y exagerarlo todo. Por ejemplo, desde que Spielberg tuvo hijos sus películas se han vuelto mucho más relamidas, aunque me gusta mucho. Pero cuando reestreno ET, y Drew Barrymore ya tenía 23 años, lo primero que hacía ET al aterrizar era tener sexo con ella y, de paso con todas las vecinas". En cuanto a su película favorita, Kim confiesa quele encanta Sed de mal. "Con Orson Welles alucino. Y ahora sigo yendo mucho al cine y disfruto de las películas buenas y también de alguna mala"