Una conferencia internacional promovida por seis entidades que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y la resolución de conflictos reflexionará en San Sebastián en torno al proceso de paz y normalización del País Vasco, con el objetivo de impulsar "un avance significativo" hacia el fin de la violencia.

La conferencia ha sido presentada este martes en la Casa de la Paz de San Sebastián por Paul Ríos, coordinador de Lokarri, Pierre Hazan, miembro del llamado Grupo Internacional de Contacto, y Jonathan Powell, quien fue jefe del gabinete del ex primer ministro británico Tony Blair.

En la reunión, que se celebrará el próximo lunes en la Casa de la Paz donostiarra, intervendrán "líderes internacionales" cuya identidad no ha sido revelada por los organizadores de este evento, que pretende ser un nuevo impulso al proceso de abandono de las armas de ETA y de normalización política en Euskadi.

La conferencia está impulsada por Lokarri, el Grupo Internacional de Contacto, Berghof Foundation, Concilition Resorucers, The Desmond and Teah Tutu Legacy Fouindation y NOREF.

Ríos ha explicado que ha cursado una invitación a todos los partidos políticos y sindicatos de Euskadi para que remitan aportaciones a los expertos y participen el lunes en la jornada de conclusiones.

El Gobierno la califica de "escenografía"

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha asegurado que el Gobierno central "no estará" en la conferencia de paz que se celebrará el próximo lunes en San Sebastián, una iniciativa que ha enmarcado en la "escenografía" impulsada en favor del sector político cercano a ETA.

Jáuregui, cabeza de lista del PSE-EE de Álava al Congreso de los Diputados para las elecciones del 20 de noviembre, se ha referido a este asunto en una rueda de prensa en Vitoria, en la que, junto a la número uno de los socialistas alaveses para el Senado, Yolanda Vicente, ha presentado las líneas de trabajo de su partido para las elecciones generales.

El ministro, que se ha mostrado "cada vez más esperanzado" en que se está avanzando hacia un final "irreversible" del terrorismo, ha subrayado que "más allá" de este tipo de conferencias, lo más importante es que ETA abandone definitivamente el terrorismo.

Jáuregui, que ha manifestado que en caso de que la banda emita un nuevo comunicado este no sería "definitivo", ha asegurado desconocer si el Ejecutivo central ha sido invitado a la conferencia de paz de San Sebastián. No obstante, ha asegurado que el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero "no estará" en ese foro, que ha enmarcado en la "escenografía" impulsada en favor del sector político cercano a ETA.