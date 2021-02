El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha despedido este martes del Senado en su última comparecencia en la sesión del control con la esperanza de que la Cámara alta pueda reformarse en un futuro próximo.



"Deseo fervientemente que se cumpla en la próxima legislatura", ha respondido Rodríguez Zapatero al portavoz del grupo parlamentario popular, Pío García-Escudero, quien previamente le había echado en cara que no se haya acometido dicha reforma tal y como prometió al inicio de su mandato en su primera comparecencia ante el Senado.

El jefe del Ejecutivo ha reconocido que no ha resultado fácil llevar a cabo la reforma de la Cámara Alta "por la singularidad de este país", por el sistema de desingación de los senadores y por la relación entre las Comunidades Autónomas y el Estado.



Aún así, los dos políticos han coincidido en que esperan que en la próxima legislatura pueda haber el mismo consenso que ha habido para reformar recientemente el artículo 135 de la Constitución.

Balance de la aportación de Zapatero al Senado

En su última pregunta al presidente, García-Escudero ha hecho balance de lo que ha aportado Zapatero al funcionamiento del Senado y no ha dudado en reconocer el acierto de la comparecencia mensual del jefe del Ejecutivo para responder a las preguntas de los senadores, porque ha sido "beneficiosa" para la Cámara al convertirla en protagonista de la actualidad política.

También ha creido muy oportuna la creación de la Conferencia de Presidentes, aunque este órgano "no haya conseguido ni la eficacia ni la regularidad que serían convenientes". Al respecto, Zapatero se ha justificado admitiendo que el formato "tiene que cambiar necesariamente" y ha asegurado que tras la primera conferencia, entendió por qué Aznar no convocó más.



En este debate de despedida, Rodríguez Zapatero y García-Escudero han mantenido un tono más suave del habitual, en el que se han elogiado mutuamente y han mostrado sus buenos deseos de cara al futuro. "Ahora que usted ha anunciado su retirada de la vida parlamentaria, solo me queda desearle todo lo mejor", ha señalado García Escudero.

Zapatero le ha respondido también con "respeto para ser coherente con mi talante" y también le ha deseado al portavoz popular "lo mejor en lo personal", aunque "no en lo político", tal y como ya hiciera cuando se despidió del líder de la oposición, Mariano Rajoy, en el último debate del Estado de la Nación.

También el senador de CC, Narvay Quintero, ha elogiado el "talante" de Zapatero y ha valorado que "siempre ha permitido el diálogo y la discusión", aunque no siempre se haya llegado a acuerdos. Asimismo, le ha deseado "lo mejor en lo personal y también en lo político, por el bien de todos".

Al abandonar la sesión de control, los senadores socialistas, en pie, han despedido al presidente con un fuerte aplauso.